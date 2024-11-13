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Цена на золото перешла к росту после снижения

Цена на золото перешла к росту после снижения - 13.11.2024, ПРАЙМ

Цена на золото перешла к росту после снижения

Стоимость золота в среду утром перешла к росту после снижения в течение трех торговых сессий подряд, следует из данных торгов. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T08:55+0300

2024-11-13T08:55+0300

2024-11-13T08:55+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром перешла к росту после снижения в течение трех торговых сессий подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,2 доллара, или на 0,16%, до 2 610,5 доллара за тройскую унцию. По итогам предыдущих трех торговых дней золото подешевело на 3,68%. В это же время декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,7%, до 30,975 доллара за унцию. В среду выйдут данные об инфляции в США. Аналитики ожидают, что потребительские цены в США выросли по итогам октября на 2,6% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее. Экономическая статистика учитывается Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей монетарной политики, которая может также отразиться на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.

https://1prime.ru/20241112/zoloto-852758567.html

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золото, цены