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В "2ГИС" теперь можно делиться своими маршрутами и временем прибытия

В "2ГИС" теперь можно делиться своими маршрутами и временем прибытия - 14.11.2024, ПРАЙМ

В "2ГИС" теперь можно делиться своими маршрутами и временем прибытия

Пользователи "2ГИС" теперь могут делиться своими маршрутами и временем прибытия, даже если человек не пользуется сервисом - просмотр доступен с любого... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T21:33+0300

2024-11-14T21:33+0300

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"2гис"

функции

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пользователи "2ГИС" теперь могут делиться своими маршрутами и временем прибытия, даже если человек не пользуется сервисом - просмотр доступен с любого устройства, говорится к релизе "2ГИС". "В 2ГИС появилась возможность поделиться маршрутом с точным временем прибытия - причем даже с теми, кто не пользуется приложением. Поделиться маршрутом можно до конца поездки, на час, 8 или 24 часа. Просмотр будет доступен с любого устройства: карта откроется в браузере, будет виден маршрут пользователя и прогресс его движения. Поделиться можно любым маршрутом - на автомобиле, на общественном транспорте, пешком или на самокате/велосипеде", - сказано в релизе. Также в профиле появилась возможность посмотреть все общественные места на карте, где пользователь оставлял отзывы и добавлял фото. Рядом с каждым таким местом показывается рейтинг, который ему присвоил пользователь. За приватность данных переживать не стоит: в профиле отображаются места развлечений и общепита, компаний из чувствительных сфер тут нет. А в настройках можно закрыть профиль от всех незнакомых людей. Кроме этого, теперь сервис будет подсказывать, доехал ли друг до нужного места - "2ГИС" сможет прислать уведомление, как только он окажется в нужной локации. Эта функция поделена для родителей, отметили в компании. Эти уведомления можно настроить во вкладке "Друзья", функция называется "Пуши о перемещениях". Пуш можно настроить как на появление друга в определенной локации, так и на тот момент, когда он покинул это место. "2ГИС" также добавил новый функционал для сервиса "Друзья на карте". Например, сейчас можно видеть статус своего друга: если друг в парке - покажется дерево, в магазине - пакет, а в баре - коктейль, а если он в пути - можно видеть, на чём он едет - пешком, на машине или велосипеде. "А еще "Друзья на карте" позволяют видеть заряд батареи друга, отправлять реакции, настраивать виджет на телефон или смарт-часы, получать разные стили "хвостов" при движении и бампаться - отправлять уведомления в приложении о встрече с другом общим друзьям", - сообщили в "2ГИС".

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"2гис", функции