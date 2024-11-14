Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241114/2gis-852830186.html
Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто
Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто - 14.11.2024, ПРАЙМ
Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто
Картографический сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и цифровой приборной панели автомобиля через Apple CarPlay и Android Auto, говорится в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T22:42+0300
2024-11-14T22:42+0300
"2гис"
навигация
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/37/831763703_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8db5a7f1df1e5bf7d64c1c2612e3a60c.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и цифровой приборной панели автомобиля через Apple CarPlay и Android Auto, говорится в релизе сервиса. "2ГИС первым в России и одним из первых в мире с помощью технологий Apple CarPlay и Android Auto запустил навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display - HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display - между спидометром и тахометром). Теперь информацию о маневрах водитель может увидеть прямо перед собой на лобовике, а маршрут на карте - на цифровой приборке за рулем", - сказано в релизе. Для того, чтобы запустить навигацию на автомобиле, достаточно приложения на телефоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель. Это решение работает на автомобилях, в которых HUD (устройство, которое проецирует данные на лобовое стекло автомобиля или на специальный прозрачный экран прямо перед водителем) или Cluster Display (цифровая приборная панель) интегрированы с Apple CarPlay и Android Auto. В компании уточнили, что сейчас эту функцию поддерживают преимущественно европейские марки авто, например BMW от 2022 года выпуска, или некоторые китайские, например Haval. "В мире можно на пальцах одной руки посчитать картографические сервисы, которые запустили навигацию на Cluster Display и HUD автомобилей с помощью технологий CarPlay и Android Auto. "2ГИС" первым в России реализовал это с помощью сервисов для отображения данных смартфона на экране авто. Теперь водители могут получать всю необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги на сторонние устройства или дополнительные экраны - во время управления автомобилем важна каждая миллисекунда", - прокомментировал продакт-менеджер транспорта в "2ГИС" Сергей Кириллов. Сервис также добавил ряд других новых функций для водителей. Например, теперь он может предупреждать о тех камерах, под которыми водитель уже проезжал со скоростью выше действующего ограничения. Они дополнительно выделяются цветом и коротким текстовым сообщением.
https://1prime.ru/20241102/telegram-852569502.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/37/831763703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f814316b06d4870a00d6f4b87d90f45b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"2гис", навигация
"2ГИС", навигация
22:42 14.11.2024
 
Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто

Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели автомобиля

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанк%Работа волонтерских центров в городах России
%Работа волонтерских центров в городах России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и цифровой приборной панели автомобиля через Apple CarPlay и Android Auto, говорится в релизе сервиса.
"2ГИС первым в России и одним из первых в мире с помощью технологий Apple CarPlay и Android Auto запустил навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display - HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display - между спидометром и тахометром). Теперь информацию о маневрах водитель может увидеть прямо перед собой на лобовике, а маршрут на карте - на цифровой приборке за рулем", - сказано в релизе.
Для того, чтобы запустить навигацию на автомобиле, достаточно приложения на телефоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель. Это решение работает на автомобилях, в которых HUD (устройство, которое проецирует данные на лобовое стекло автомобиля или на специальный прозрачный экран прямо перед водителем) или Cluster Display (цифровая приборная панель) интегрированы с Apple CarPlay и Android Auto.
В компании уточнили, что сейчас эту функцию поддерживают преимущественно европейские марки авто, например BMW от 2022 года выпуска, или некоторые китайские, например Haval.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений
2 ноября, 20:03
"В мире можно на пальцах одной руки посчитать картографические сервисы, которые запустили навигацию на Cluster Display и HUD автомобилей с помощью технологий CarPlay и Android Auto. "2ГИС" первым в России реализовал это с помощью сервисов для отображения данных смартфона на экране авто. Теперь водители могут получать всю необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги на сторонние устройства или дополнительные экраны - во время управления автомобилем важна каждая миллисекунда", - прокомментировал продакт-менеджер транспорта в "2ГИС" Сергей Кириллов.
Сервис также добавил ряд других новых функций для водителей. Например, теперь он может предупреждать о тех камерах, под которыми водитель уже проезжал со скоростью выше действующего ограничения. Они дополнительно выделяются цветом и коротким текстовым сообщением.
 
"2ГИС"навигация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала