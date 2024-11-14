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Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто

Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто - 14.11.2024, ПРАЙМ

Сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и приборной панели авто

Картографический сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и цифровой приборной панели автомобиля через Apple CarPlay и Android Auto, говорится в... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T22:42+0300

2024-11-14T22:42+0300

2024-11-14T22:42+0300

"2гис"

навигация

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" запустил навигацию на лобовом стекле и цифровой приборной панели автомобиля через Apple CarPlay и Android Auto, говорится в релизе сервиса. "2ГИС первым в России и одним из первых в мире с помощью технологий Apple CarPlay и Android Auto запустил навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display - HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display - между спидометром и тахометром). Теперь информацию о маневрах водитель может увидеть прямо перед собой на лобовике, а маршрут на карте - на цифровой приборке за рулем", - сказано в релизе. Для того, чтобы запустить навигацию на автомобиле, достаточно приложения на телефоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель. Это решение работает на автомобилях, в которых HUD (устройство, которое проецирует данные на лобовое стекло автомобиля или на специальный прозрачный экран прямо перед водителем) или Cluster Display (цифровая приборная панель) интегрированы с Apple CarPlay и Android Auto. В компании уточнили, что сейчас эту функцию поддерживают преимущественно европейские марки авто, например BMW от 2022 года выпуска, или некоторые китайские, например Haval. "В мире можно на пальцах одной руки посчитать картографические сервисы, которые запустили навигацию на Cluster Display и HUD автомобилей с помощью технологий CarPlay и Android Auto. "2ГИС" первым в России реализовал это с помощью сервисов для отображения данных смартфона на экране авто. Теперь водители могут получать всю необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги на сторонние устройства или дополнительные экраны - во время управления автомобилем важна каждая миллисекунда", - прокомментировал продакт-менеджер транспорта в "2ГИС" Сергей Кириллов. Сервис также добавил ряд других новых функций для водителей. Например, теперь он может предупреждать о тех камерах, под которыми водитель уже проезжал со скоростью выше действующего ограничения. Они дополнительно выделяются цветом и коротким текстовым сообщением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"2гис", навигация