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Российский рынок акций завершил день снижением

Российский рынок акций завершил день снижением - 14.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил день снижением

Российский рынок акций завершил основные торги четверга серьезным снижением, следует из данных Московской биржи. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T19:47+0300

2024-11-14T19:47+0300

2024-11-14T19:48+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга серьезным снижением, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,41%, до 2 697,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,29%, до 906,98 пункта, долларовый РТС – на 3,05%, до 858,19 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дорожал на 0,36%, до 72,54 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок демонстрирует коррекцию, начавшуюся в начале текущей недели после бурного семидневного "ралли", вызванного победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, инвесторы ожидают улучшения отношений между Россией и США. Тем не менее это событие негативно влияет на котировки сырьевых товаров, оказывая давление на нефтяные, металлургические и золотодобывающие компании", - рассказал Матвей Трешин УК "РСХБ Управление Активами". "Индекс Мосбиржи сегодня снижался, игнорируя выраженную слабость рубля и рост цен на нефть. Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение цен, вернули на первый план ожидания роста ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ и более продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий. При этом в отсутствие новых позитивных сигналов геополитический оптимизм постепенно снижается", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мировые рынки торговались в разных настроениях – китайские индексы заметно снизились, европейские в основном "зеленели", в США торги начались нейтрально, отметил эксперт. Торги 14 ноября российский фондовый рынок начал снижением на 1%, а завершил падением более чем на 2%, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Вышедшие данные Росстата о росте помесячной инфляции потребительских цен в РФ в октябре на 0,75% и очень слабое замедление годовой инфляции негативно повлияли на настроения инвесторов, ожидающих, что реакцией ЦБ РФ на эту статистику станет очередное повышение ключевой ставки. Корпоративные новости тоже не обрадовали рынок, особое разочарование вызвало решение о более низких, чем предполагал консенсус аналитиков, дивидендах "Татнефти" за третий квартал 2024 года", - рассказала она. "Рынок акций негативно реагирует на вышедшую днем ранее статистику по недельной инфляции, которая является одним из ключевых индикаторов в вопросе формирования ДКП Банка России. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются корпоративные события, в рамках которых большинство компаний раскрывают финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции Московского кредитного банка (+2,18%), ЛСР (+2,02), "Сегежи" (+1,96%), "Сургутнефтегаза" (+1,47%), "Фосагро" (+1,47%) и "Интер РАО" (+1,37%). В лидерах снижения стоимости – акции "Позитива" (-2,59%), "Татнефти" (префы снижаются на 2,39%, обыкновенные акции – на 2,38%), ПИКа (-2,36%), "Вуш Холдинга" (2,18%), ДВМП (-2,06%), МТС (-2,04%). ПРОГНОЗЫ "В ближайшее время может развернуться борьба за планку 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, завтра сдерживать покупки может приближение выходных, в то же время просадка рубля, на наш взгляд, не в полной мере отыграна в бумагах экспортеров. Прогноз на 15 ноября – 2685-2785 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2650-2750 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, снижение