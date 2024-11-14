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Немецкий автопром предупредили о риске потерять российский рынок
Немецкий автопром предупредили о риске потерять российский рынок - 14.11.2024, ПРАЙМ
Немецкий автопром предупредили о риске потерять российский рынок
Санкционный режим против России серьезно сказался на немецком автопроме: автопроизводителям из Германии следует поторопиться вернуться на российский рынок,... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:17+0300
2024-11-14T13:17+0300
2024-11-14T13:17+0300
россия
германия
автопром
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкционный режим против России серьезно сказался на немецком автопроме: автопроизводителям из Германии следует поторопиться вернуться на российский рынок, иначе они могут окончательно уступить его "китайцам". Об этом предупредил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер, его словам приводит газета Berliner Zeitung. Так, в беседе с изданием Шнайдер уточнил, что Китай стремительно занимает российский автомобильный рынок, освобожденный ранее немецким автопромом. В этой связи эксперт предупреждает, что Россия явно не страдает от дефицита автомобильных комплектующих.Таким образом Шнайдер утверждает, что Германия рискует полностью потерять Россию как крупного импортера. Он добавил, что хорошо представляет реинкарнацию экономического взаимодействия между Германией и Россией в случае урегулирования украинского конфликта.Издание уточняет, что если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, например, для автоконцернов BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут немецкие автомобили, нежели китайские.
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россия, германия, автопром
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, автопром
Немецкий автопром предупредили о риске потерять российский рынок
Berliner Zeitung: автопрому Германии нужно поторопиться обратно в Россию
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Санкционный режим против России серьезно сказался на немецком автопроме: автопроизводителям из Германии следует поторопиться вернуться на российский рынок, иначе они могут окончательно уступить его "китайцам". Об этом предупредил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер, его словам приводит
газета Berliner Zeitung.
Так, в беседе с изданием Шнайдер уточнил, что Китай стремительно занимает российский автомобильный рынок, освобожденный ранее немецким автопромом. В этой связи эксперт предупреждает, что Россия явно не страдает от дефицита автомобильных комплектующих.
Таким образом Шнайдер утверждает, что Германия рискует полностью потерять Россию как крупного импортера. Он добавил, что хорошо представляет реинкарнацию экономического взаимодействия между Германией и Россией в случае урегулирования украинского конфликта.
Издание уточняет, что если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, например, для автоконцернов BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут немецкие автомобили, нежели китайские.
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают