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Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая

Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая - 14.11.2024, ПРАЙМ

Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая

В России появился хорошо себя зарекомендовавший себя китайский седан Toyota Levin. Об этом рассказали автоэксперты издания "Автоновости дня". | 14.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России появился хорошо себя зарекомендовавший себя китайский седан Toyota Levin. Об этом рассказали автоэксперты издания "Автоновости дня".Так, отмечается, что ранее автомобиль выпускался в версии Toyota Corolla, которая показала себя как надежный и комфортный автомобиль. Сейчас же появилась новая версия купить которую в России можно за 2 400 000 рублей.Сообщается, что машина оснащена датчиком света, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также коленной подушкой безопасности. Кроме того, машина обладает кондиционером, светодиодныыми фарами, USB-портом с 12-вольтовой розеткой.Более того, Toyota Levin бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил.

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россия, авторынок рф, toyota