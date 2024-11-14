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Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая
Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая - 14.11.2024, ПРАЙМ
Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая
В России появился хорошо себя зарекомендовавший себя китайский седан Toyota Levin. Об этом рассказали автоэксперты издания "Автоновости дня". | 14.11.2024, ПРАЙМ
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россия
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toyota
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России появился хорошо себя зарекомендовавший себя китайский седан Toyota Levin. Об этом рассказали автоэксперты издания "Автоновости дня".Так, отмечается, что ранее автомобиль выпускался в версии Toyota Corolla, которая показала себя как надежный и комфортный автомобиль. Сейчас же появилась новая версия купить которую в России можно за 2 400 000 рублей.Сообщается, что машина оснащена датчиком света, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также коленной подушкой безопасности. Кроме того, машина обладает кондиционером, светодиодныыми фарами, USB-портом с 12-вольтовой розеткой.Более того, Toyota Levin бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил.
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россия, авторынок рф, toyota
РОССИЯ, авторынок РФ, Toyota
11:13 14.11.2024
 
Российские дилеры обзавелись новым седаном Toyota Levin из Китая

"Автоновости дня": в России прошел старт продаж китайского Toyota Levin

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota Corolla
Автомобиль Toyota Corolla - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России появился хорошо себя зарекомендовавший себя китайский седан Toyota Levin. Об этом рассказали автоэксперты издания "Автоновости дня".
Так, отмечается, что ранее автомобиль выпускался в версии Toyota Corolla, которая показала себя как надежный и комфортный автомобиль. Сейчас же появилась новая версия купить которую в России можно за 2 400 000 рублей.
Сообщается, что машина оснащена датчиком света, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также коленной подушкой безопасности. Кроме того, машина обладает кондиционером, светодиодныыми фарами, USB-портом с 12-вольтовой розеткой.
Более того, Toyota Levin бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил.
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