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Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов
Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов - 14.11.2024, ПРАЙМ
Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов
В России продлили запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:43+0300
2024-11-14T15:43+0300
2024-11-14T15:47+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России продлили запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка.Соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что распоряжение предполагает продление вышеуказанного запрета до 2025 года. Изменения были внесены в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".Уточняется, что указ предусматривает запрет физическим и юридическим лицам без разрешения Банка России вносить средства на доли, во вклады и паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица.Кроме того, резидентам запрещено делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
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россия, банк россии, владимир путин
РОССИЯ, Банк России, Владимир Путин
Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов
Путин продлил до конца 2025 г согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России продлили запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка.
Соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что распоряжение предполагает продление вышеуказанного запрета до 2025 года. Изменения были внесены в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".
Уточняется, что указ предусматривает запрет физическим и юридическим лицам без разрешения Банка России вносить средства на доли, во вклады и паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица.
Кроме того, резидентам запрещено делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 ноября