https://1prime.ru/20241114/bank-rossii-852821851.html

Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов

Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов - 14.11.2024, ПРАЙМ

Путин продлил согласование с ЦБ взносов в капитал нерезидентов

В России продлили запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:43+0300

2024-11-14T15:43+0300

2024-11-14T15:47+0300

россия

банк россии

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_bb44f87844820300aa4adf91908ad45b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России продлили запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка.Соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что распоряжение предполагает продление вышеуказанного запрета до 2025 года. Изменения были внесены в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".Уточняется, что указ предусматривает запрет физическим и юридическим лицам без разрешения Банка России вносить средства на доли, во вклады и паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица.Кроме того, резидентам запрещено делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

https://1prime.ru/20241113/kurs-852799395.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, владимир путин