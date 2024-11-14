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РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний

РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ

РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний

Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T09:39+0300

2024-11-14T09:39+0300

2024-11-14T09:39+0300

экономика

россия

казахстан

бизнес

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК.По словам финансового директора компании ПЭК Романа Ромашевского, причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.Ко всему прочему, ужесточение проверок связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, с целью снизить репутационные риски для казахстанских банков.Юристы и представители компаний подтверждают увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров под санкциями. В результате, некоторые компании временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.Тем не менее, заметили в издании, ситуация с платежами в другие страны СНГ улучшилась, сократившись до 3-5 дней, благодаря увеличению использования местных валют и новым схемам платежей.

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россия, казахстан, бизнес