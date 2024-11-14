Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/banki-852811428.html
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:39+0300
2024-11-14T09:39+0300
экономика
россия
казахстан
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК.По словам финансового директора компании ПЭК Романа Ромашевского, причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.Ко всему прочему, ужесточение проверок связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, с целью снизить репутационные риски для казахстанских банков.Юристы и представители компаний подтверждают увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров под санкциями. В результате, некоторые компании временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.Тем не менее, заметили в издании, ситуация с платежами в другие страны СНГ улучшилась, сократившись до 3-5 дней, благодаря увеличению использования местных валют и новым схемам платежей.
https://1prime.ru/20240829/sboy-851204314.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0264c397161fc5f3cd316e0c5288cfd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бизнес
09:39 14.11.2024
 
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний

РБК: казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК.
По словам финансового директора компании ПЭК Романа Ромашевского, причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.
Ко всему прочему, ужесточение проверок связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, с целью снизить репутационные риски для казахстанских банков.
Юристы и представители компаний подтверждают увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров под санкциями. В результате, некоторые компании временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.
Тем не менее, заметили в издании, ситуация с платежами в другие страны СНГ улучшилась, сократившись до 3-5 дней, благодаря увеличению использования местных валют и новым схемам платежей.
Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону"
29 августа, 14:38
 
ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала