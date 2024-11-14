https://1prime.ru/20241114/banki-852811428.html
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:39+0300
2024-11-14T09:39+0300
2024-11-14T09:39+0300
экономика
россия
казахстан
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает РБК.По словам финансового директора компании ПЭК Романа Ромашевского, причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.Ко всему прочему, ужесточение проверок связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, с целью снизить репутационные риски для казахстанских банков.Юристы и представители компаний подтверждают увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров под санкциями. В результате, некоторые компании временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.Тем не менее, заметили в издании, ситуация с платежами в другие страны СНГ улучшилась, сократившись до 3-5 дней, благодаря увеличению использования местных валют и новым схемам платежей.
https://1prime.ru/20240829/sboy-851204314.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0264c397161fc5f3cd316e0c5288cfd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бизнес
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
РБК: казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Осенью 2024 года банки Казахстана продлили сроки обработки платежей российского бизнеса на 24%, и теперь они могут занимать до двух месяцев, сообщает
РБК.
По словам финансового директора компании ПЭК Романа Ромашевского, причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.
Ко всему прочему, ужесточение проверок связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, с целью снизить репутационные риски для казахстанских банков.
Юристы и представители компаний подтверждают увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров под санкциями. В результате, некоторые компании временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.
Тем не менее, заметили в издании, ситуация с платежами в другие страны СНГ улучшилась, сократившись до 3-5 дней, благодаря увеличению использования местных валют и новым схемам платежей.
Банки Казахстана предупредили о сбоях в переводах через "Золотую корону"