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ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ отметил снижение денежной базы России - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 28,254 триллиона рублей с 28,532 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:13+0300
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экономика
россия
денежная база
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 28,254 триллиона рублей с 28,532 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 278 миллиарда рублей, или на 0,97%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,898 триллиона рублей на 1 ноября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,995 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,858 триллиона рублей).
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россия, денежная база
Экономика, РОССИЯ, денежная база
ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в широком определении в октябре снизилась до 28,3 трлн руб
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 28,254 триллиона рублей с 28,532 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 278 миллиарда рублей, или на 0,97%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,898 триллиона рублей на 1 ноября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,995 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,858 триллиона рублей).
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России