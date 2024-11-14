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Стало известно, как снятие запрета на экспорт бензина скажется на рознице
Стало известно, как снятие запрета на экспорт бензина скажется на рознице - 14.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как снятие запрета на экспорт бензина скажется на рознице
Снятие запрета на экспорт бензина из России для производителей топлива не скажется на розничных ценах, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:32+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Снятие запрета на экспорт бензина из России для производителей топлива не скажется на розничных ценах, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Глава Минэнерго Сергей Цивилев в среду сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения о снятии запрета на вывоз бензина. Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, эмбарго может быть снято уже на следующей неделе, но только для производителей топлива (предприятий производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год). "Снятие запрета планируется только в отношении производителей. Многие из них входят в ВИНК (вертикально интегрированные нефтекомпании - ред.). Они наиболее подконтрольны: завышение цен реализации бензина через сети АЗС грозит снижением выплат по демпферу. Также производители ограничены необходимостью продавать определенный объем нефтепродуктов на бирже", - объяснил эксперт, добавив, что "разрешение экспорта бензина не должно сказаться на розничных ценах". Дефицит бензина в России сейчас маловероятен, считает Миронюк, так как в стране сформированы достаточные запасы. Однако эксперт предостерегает, что в будущем в случае умеренного роста цен и сохранения разрешения на экспорт могут наблюдаться локальные дефициты бензина. Ситуацию можно отрегулировать с помощью повышения норматива продаж топлива на бирже. "Это будет стабилизировать ситуацию с насыщением внутреннего рынка при условии сохранения запрета экспорта для других экспортеров, помимо производителей", - заключил Миронюк. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а в августе правительство продлило эмбарго до конца года.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
Стало известно, как снятие запрета на экспорт бензина скажется на рознице
Эксперт Миронюк: снятие запрета на экспорт бензина не скажется на рознице
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Снятие запрета на экспорт бензина из России для производителей топлива не скажется на розничных ценах, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев в среду сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения о снятии запрета на вывоз бензина. Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, эмбарго может быть снято уже на следующей неделе, но только для производителей топлива (предприятий производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год).
"Снятие запрета планируется только в отношении производителей. Многие из них входят в ВИНК (вертикально интегрированные нефтекомпании - ред.). Они наиболее подконтрольны: завышение цен реализации бензина через сети АЗС грозит снижением выплат по демпферу. Также производители ограничены необходимостью продавать определенный объем нефтепродуктов на бирже", - объяснил эксперт, добавив, что "разрешение экспорта бензина не должно сказаться на розничных ценах".
Дефицит бензина в России сейчас маловероятен, считает Миронюк, так как в стране сформированы достаточные запасы. Однако эксперт предостерегает, что в будущем в случае умеренного роста цен и сохранения разрешения на экспорт могут наблюдаться локальные дефициты бензина. Ситуацию можно отрегулировать с помощью повышения норматива продаж топлива на бирже.
"Это будет стабилизировать ситуацию с насыщением внутреннего рынка при условии сохранения запрета экспорта для других экспортеров, помимо производителей", - заключил Миронюк.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а в августе правительство продлило эмбарго до конца года.
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,1%