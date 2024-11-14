Американцы засуетились: пора возвращать бизнес в Россию

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, зарубежные компании лишились более 107 миллиардов долларов в результате ухода из России. Сколько потерял американский бизнес, в исследовании не сказано, но речь может идти о десятках миллиардов долларов. В большинстве случаев игроки теряют деньги из-за упущенной прибыли или списаний российских активов со своих балансов.К счастью, далеко не все американские компании покинули Россию и продолжают свою работу. Чтобы снизить риски рестрикций со стороны западных политиков, компаниям приходилось продавать свои активы менеджменту и делать ребрендинг, при этом оставляя возможность обратного выкупа. Такие шаги не вызывают удивления, так как многие компании не хотят терять свой перспективный бизнес, активы и сотрудников. Прагматичные американские бизнесмены прекрасно понимают, что времена меняются, меняется политическая обстановка, потеряв сейчас российский рынок, в дальнейшем его будет дороже вернуть.Для многих американских компаний российский рынок является привлекательным и имеет дальнейший потенциал роста. И это не удивительно, Россия всегда была и остается частью мировой экономики. В соответствии с докладом МВФ в 2024 году по динамике ВВП стран мира, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%.Помимо большой доли в мировой экономике, Россия – еще и самая большая страна по территории, с населением 1,8% от мирового населения, богатая природными ресурсами.В итоге, несмотря на политическую обстановку, российский рынок является привлекательным и имеет большой потенциал роста. Понимая это, многие китайские компании за два года уже заняли освободившиеся ниши во многих секторах российской экономики, особенно это видно в автомобилестроении. Если в 2021 году в рейтинге ТОП-50 компаний по выручке, публикуемого Forbes была всего одна китайская Huawei Technologies, то в 2023 году уже девять компаний попали в топ-50 по выручке, шесть из них занимается автомобилестроением, а лидер рейтинга Чери Автомобили Рус заработала рекордные 590 млрд рублей увеличив свою выручку на 300%.Как ранее заявлял Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба "Валдай", компании из США хотят вернуться на российский рынок, а с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом вероятность урегулирования конфликта на Украине увеличивается. Американские компании, понимая это, уже заранее начинают прорабатывать свое возвращение.В связи с этим, после завершения конфликта на Украине многие американские компании захотят вернуться на российский рынок, но не каждая сможет это сделать в связи с большими барьерами входа и сильной конкуренцией со стороны китайского и российского бизнеса. Кроме этого, власти неоднократно отмечали, что возврат ушедших компаний уже будут на новых условиях, не раскрывая деталей самих условий. Возможно эти условия и сыграют роль при принятии решения о возврате на российский рынок.На сегодняшний день более реалистичным выглядит быстрый возврат компаний, которые оставили варианты этого возврата и продали свой бизнес с возможностью обратного выкупа. Тем же компаниям, которые такие опции не предусмотрели и продали свои активы возвращаться будет сложнее, дороже и дольше. Необходимо будет выстраивать новую инфраструктуру, строить заводы, заново обучать сотрудников и возвращать рынки сбыта. Кроме этого, учитывая резкий уход западных компаний с рынка российские партнеры могут изменять условия контрактов, хеджируя в будущем свои риски от таких событий.Автор - Сергей Алдонин, директор по работе с клиентами General Invest
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, зарубежные компании лишились более 107 миллиардов долларов в результате ухода из России. Сколько потерял американский бизнес, в исследовании не сказано, но речь может идти о десятках миллиардов долларов. В большинстве случаев игроки теряют деньги из-за упущенной прибыли или списаний российских активов со своих балансов.
К счастью, далеко не все американские компании покинули Россию и продолжают свою работу. Чтобы снизить риски рестрикций со стороны западных политиков, компаниям приходилось продавать свои активы менеджменту и делать ребрендинг, при этом оставляя возможность обратного выкупа. Такие шаги не вызывают удивления, так как многие компании не хотят терять свой перспективный бизнес, активы и сотрудников. Прагматичные американские бизнесмены прекрасно понимают, что времена меняются, меняется политическая обстановка, потеряв сейчас российский рынок, в дальнейшем его будет дороже вернуть.
Для многих американских компаний российский рынок является привлекательным и имеет дальнейший потенциал роста. И это не удивительно, Россия всегда была и остается частью мировой экономики. В соответствии с докладом МВФ в 2024 году по динамике ВВП стран мира, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%.
Помимо большой доли в мировой экономике, Россия – еще и самая большая страна по территории, с населением 1,8% от мирового населения, богатая природными ресурсами.
В итоге, несмотря на политическую обстановку, российский рынок является привлекательным и имеет большой потенциал роста. Понимая это, многие китайские компании за два года уже заняли освободившиеся ниши во многих секторах российской экономики, особенно это видно в автомобилестроении. Если в 2021 году в рейтинге ТОП-50 компаний по выручке, публикуемого Forbes была всего одна китайская Huawei Technologies, то в 2023 году уже девять компаний попали в топ-50 по выручке, шесть из них занимается автомобилестроением, а лидер рейтинга Чери Автомобили Рус заработала рекордные 590 млрд рублей увеличив свою выручку на 300%.
Как ранее заявлял Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба "Валдай", компании из США хотят вернуться на российский рынок, а с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом вероятность урегулирования конфликта на Украине увеличивается. Американские компании, понимая это, уже заранее начинают прорабатывать свое возвращение.
В связи с этим, после завершения конфликта на Украине многие американские компании захотят вернуться на российский рынок, но не каждая сможет это сделать в связи с большими барьерами входа и сильной конкуренцией со стороны китайского и российского бизнеса. Кроме этого, власти неоднократно отмечали, что возврат ушедших компаний уже будут на новых условиях, не раскрывая деталей самих условий. Возможно эти условия и сыграют роль при принятии решения о возврате на российский рынок.
На сегодняшний день более реалистичным выглядит быстрый возврат компаний, которые оставили варианты этого возврата и продали свой бизнес с возможностью обратного выкупа. Тем же компаниям, которые такие опции не предусмотрели и продали свои активы возвращаться будет сложнее, дороже и дольше. Необходимо будет выстраивать новую инфраструктуру, строить заводы, заново обучать сотрудников и возвращать рынки сбыта. Кроме этого, учитывая резкий уход западных компаний с рынка российские партнеры могут изменять условия контрактов, хеджируя в будущем свои риски от таких событий.
Автор - Сергей Алдонин, директор по работе с клиентами General Invest
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