https://1prime.ru/20241114/blinovskiy-852809552.html
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС - 14.11.2024, ПРАЙМ
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС
Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T06:43+0300
2024-11-14T06:43+0300
2024-11-14T06:43+0300
елена блиновская
фнс россии
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет сервис "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль. Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от ФНС 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены. Находящийся в зоне спецоперации Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его военной службой. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Министерством обороны РФ, а мера пресечения отменена.
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елена блиновская, фнс россии
Елена Блиновская, ФНС России
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС
Задолженность одной из компаний Блиновского перед налоговой превышает 658 тысяч рублей
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет сервис "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
Размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль.
Суд признал банкротом "королеву марафонов" Блиновскую
Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от ФНС 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены.
Находящийся в зоне спецоперации Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его военной службой. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Министерством обороны РФ, а мера пресечения отменена.