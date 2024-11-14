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Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС - 14.11.2024, ПРАЙМ
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС
Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T06:43+0300
2024-11-14T06:43+0300
елена блиновская
фнс россии
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет сервис "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль. Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от ФНС 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены. Находящийся в зоне спецоперации Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его военной службой. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Министерством обороны РФ, а мера пресечения отменена.
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елена блиновская, фнс россии
Елена Блиновская, ФНС России
06:43 14.11.2024
 
Назван размер задолженности одной из компаний Блиновского перед ФНС

Задолженность одной из компаний Блиновского перед налоговой превышает 658 тысяч рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Задолженность одной из компаний мужа арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед ФНС превышает 658 тысяч рублей, такие данные предоставляет сервис "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
Размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль.
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Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от ФНС 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены.
Находящийся в зоне спецоперации Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его военной службой. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Министерством обороны РФ, а мера пресечения отменена.
 
Елена БлиновскаяФНС России
 
 
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