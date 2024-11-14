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Проход судов через Босфор частично возобновился - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Проход судов через Босфор частично возобновился
Проход судов через Босфор частично возобновился - 14.11.2024, ПРАЙМ
Проход судов через Босфор частично возобновился
Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону спустя более 14 часов, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T21:56+0300
2024-11-14T21:57+0300
экономика
босфорский пролив
транзит
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СТАМБУЛ, 14 ноя - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону спустя более 14 часов, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. Судоходство в проливе было приостановлено с 06.30 (время совпадает с мск) из-за прохода буровой платформы Transocean Barents. Платформа 120-метровой длины успешно прошла пролив в сопровождении десяти буксиров. "Движение судов в Босфоре возобновлено с 20.30 с юга на север после прохода буровой платформы Transocean Barents", - сообщили в ведомстве. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 21.30 в очереди на проход через Босфор находились более 150 судов.
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босфорский пролив, транзит
Экономика, Босфорский пролив, транзит
21:56 14.11.2024 (обновлено: 21:57 14.11.2024)
 
Проход судов через Босфор частично возобновился

Власти: транзит судов через Босфор частично возобновился

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк" Мост через пролив Босфор
 Мост через пролив Босфор - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 14 ноя - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону спустя более 14 часов, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Судоходство в проливе было приостановлено с 06.30 (время совпадает с мск) из-за прохода буровой платформы Transocean Barents. Платформа 120-метровой длины успешно прошла пролив в сопровождении десяти буксиров.
"Движение судов в Босфоре возобновлено с 20.30 с юга на север после прохода буровой платформы Transocean Barents", - сообщили в ведомстве.
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По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 21.30 в очереди на проход через Босфор находились более 150 судов.
 
ЭкономикаБосфорский проливтранзит
 
 
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