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Проход судов через Босфор частично возобновился

Проход судов через Босфор частично возобновился - 14.11.2024, ПРАЙМ

Проход судов через Босфор частично возобновился

Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону спустя более 14 часов, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T21:56+0300

2024-11-14T21:56+0300

2024-11-14T21:57+0300

экономика

босфорский пролив

транзит

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СТАМБУЛ, 14 ноя - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив возобновили в одну сторону спустя более 14 часов, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. Судоходство в проливе было приостановлено с 06.30 (время совпадает с мск) из-за прохода буровой платформы Transocean Barents. Платформа 120-метровой длины успешно прошла пролив в сопровождении десяти буксиров. "Движение судов в Босфоре возобновлено с 20.30 с юга на север после прохода буровой платформы Transocean Barents", - сообщили в ведомстве. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 21.30 в очереди на проход через Босфор находились более 150 судов.

https://1prime.ru/20241028/tuman-852462225.html

босфорский пролив

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босфорский пролив, транзит