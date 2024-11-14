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В Германии призвали страну поскорее вступить в БРИКС
В Германии призвали страну поскорее вступить в БРИКС - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали страну поскорее вступить в БРИКС
Властям Германии стоит задуматься о скорейшем вступлении в БРИКС, так как это соответствовало бы экономическим интересам страны. Такое мнение в беседе с РИА... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:13+0300
2024-11-14T09:13+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Властям Германии стоит задуматься о скорейшем вступлении в БРИКС, так как это соответствовало бы экономическим интересам страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.Кроме того, он добавил, что членство Германии в Североатлантическом альянсе не станет препятствием для вступления государства в другое объединение. "По моему мнению, нам нужно вступить как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в Соединенные Штаты Америки", - объяснил Нимайер. Он также уточнил, что немецкие власти преследуют обширные деловые интересы в таких государствах, как Индия и Китай. Также эти интересы распространяются и на Россию, торговые и деловые отношения с которой из-за антироссийских санкций переживают сейчас не лучшие времена.Немецкий политик упомянул, что сейчас БРИКС активно "наполняется жизнью", и Германии стоит задуматься о скорейшем вступлении в эту международную организацию и развивать мировые связи.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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россия, германия, брикс, мировая торговля
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, БРИКС, мировая торговля
В Германии призвали страну поскорее вступить в БРИКС
Немецкий политик: Германия могла бы вступить в БРИКС, это нужно сделать поскорее
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Властям Германии стоит задуматься о скорейшем вступлении в БРИКС, так как это соответствовало бы экономическим интересам страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Кроме того, он добавил, что членство Германии в Североатлантическом альянсе не станет препятствием для вступления государства в другое объединение.
"По моему мнению, нам нужно вступить как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в Соединенные Штаты Америки", - объяснил Нимайер.
Он также уточнил, что немецкие власти преследуют обширные деловые интересы в таких государствах, как Индия и Китай. Также эти интересы распространяются и на Россию, торговые и деловые отношения с которой из-за антироссийских санкций переживают сейчас не лучшие времена.
Немецкий политик упомянул, что сейчас БРИКС активно "наполняется жизнью", и Германии стоит задуматься о скорейшем вступлении в эту международную организацию и развивать мировые связи.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Турции предложили статус партнера в БРИКС