https://1prime.ru/20241114/briks-852819020.html
В России оценили серьезное мировое влияние БРИКС
В России оценили серьезное мировое влияние БРИКС - 14.11.2024, ПРАЙМ
В России оценили серьезное мировое влияние БРИКС
Объединение БРИКС сумело стать площадкой, которая представляет серьезное влияние в мире, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:02+0300
2024-11-14T14:02+0300
2024-11-14T14:02+0300
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БАКУ, 14 ноя – ПРАЙМ. Объединение БРИКС сумело стать площадкой, которая представляет серьезное влияние в мире, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "БРИКС сумел стать площадкой, которая представляет уже серьезное влияние в мире и может просто доказывать правильность своей повестки. Сейчас мы занимаемся углеродными рынками. В Евросоюзе создан уже внутренний углеродный рынок со всеми атрибутами, при этом они еще и построили забор вокруг себя, через углеродный налог ввели барьер перед другими странами. В рамках БРИКС и ШОС возможность углеродного рынка создается на других основах – на основах равенства, открытости и единых стандартов для всех стран. И это действительно выгодно для компаний, стран и людей - без всяких барьеров", - сказал Титов. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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россия, брикс
В России оценили серьезное мировое влияние БРИКС
Титов: БРИКС – площадка, которая представляет уже серьезное влияние в мире
БАКУ, 14 ноя – ПРАЙМ. Объединение БРИКС сумело стать площадкой, которая представляет серьезное влияние в мире, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"БРИКС сумел стать площадкой, которая представляет уже серьезное влияние в мире и может просто доказывать правильность своей повестки. Сейчас мы занимаемся углеродными рынками. В Евросоюзе создан уже внутренний углеродный рынок со всеми атрибутами, при этом они еще и построили забор вокруг себя, через углеродный налог ввели барьер перед другими странами. В рамках БРИКС и ШОС возможность углеродного рынка создается на других основах – на основах равенства, открытости и единых стандартов для всех стран. И это действительно выгодно для компаний, стран и людей - без всяких барьеров", - сказал Титов.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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