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ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам
ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам
Иностранные ценные бумаги, за исключением стран ЕАЭС, с 1 января 2025 года будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения ЦБ РФ. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:24+0300
2024-11-14T13:53+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Иностранные ценные бумаги, за исключением стран ЕАЭС, с 1 января 2025 года будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения ЦБ РФ."С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка, добавляет финансовый регулятор. Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России.На текущий момент неквалифицированные инвесторы могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
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ценные бумаги
Банк России, ценные бумаги
12:24 14.11.2024 (обновлено: 13:53 14.11.2024)
 
ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам

ЦБ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Иностранные ценные бумаги, за исключением стран ЕАЭС, с 1 января 2025 года будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения ЦБ РФ.
"С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка, добавляет финансовый регулятор. Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России.
На текущий момент неквалифицированные инвесторы могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
 
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