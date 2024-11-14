https://1prime.ru/20241114/buterbrod-852809130.html

Названы страны G20, где дешевле всего обойдется бутерброд с маслом

Названы страны G20, где дешевле всего обойдется бутерброд с маслом - 14.11.2024, ПРАЙМ

Названы страны G20, где дешевле всего обойдется бутерброд с маслом

Самый недорогой бутерброд из кусочка белого хлеба и масла среди стран "Большой двадцатки" можно найти на столе жителей Индии, а самый дорогой - Южной Кореи, при | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T05:10+0300

2024-11-14T05:10+0300

2024-11-14T05:10+0300

экономика

хлеб

масло

россия

индия

турция

g20

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Самый недорогой бутерброд из кусочка белого хлеба и масла среди стран "Большой двадцатки" можно найти на столе жителей Индии, а самый дорогой - Южной Кореи, при этом Россия оказалась второй по доступности этого перекуса, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Для расчета рейтинга брались открытые данные по средней стоимости белого хлеба и масла в магазинах каждой из стран, входящей в G20. Затем они пересчитывались в расчете на один бутерброд, состоящий из куска хлеба весом в 25 грамм и порции масла в 10 грамм. В среднем в странах "Двадцатки" сделать бутерброд с маслом обойдется в 20,9 рубля. Дешевле всего он стоит в Индии - всего 8,5 рубля. Следом по доступности расположилась Россия, где перекус обойдется в 11,7 рубля. Замкнули пятерку Турция - 13,8 рубля, ЮАР - 17 рублей и Бразилия - 18,3 рубля. В десятку стран с самым доступным хлебом с маслом также вошли Германия (18,3 рубля), Саудовская Аравия (18,5 рубля), Китай (19 рублей), Франция (19,2 рубля) и Аргентина (20,3 рубля). Кроме того, ниже средней по миру оказалась усредненная стоимость бутерброда в Евросоюзе, расположившемся на 11-м месте - 20,3 рубля. Самыми доступными в объединении бутерброды оказались в Венгрии (14,2 рубля), Польше (14,4 рубля) и Португалии (15,2 рубля); а самыми дорогими - в Дании (33,8 рубля), Люксембурге (28,9 рубля) и Бельгии (25 рублей). Дороже всего среди членов G20 перекус с маслом оказался в Южной Корее - 30 рублей, Великобритании - 29,5 рубля и Австралии - 28,6 рубля. В пятерку также вошли Швеция (26,3 рубля) и США (25,2 рубля).

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индия

турция

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хлеб, масло, россия, индия, турция, g20