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Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России

Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России - 14.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России

Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:46+0300

2024-11-14T11:46+0300

2024-11-14T11:46+0300

россия

михаил мишустин

правительство

бюджет

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России.Политик пояснил, что проект бюджета учитывает средства на осуществления всех национальных проектов. Кроме того, по его словам, благодаря своей сбалансированности он должен обеспечить макростабильность в государстве."Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным", - сказал премьер-министр в ходе заседания кабинета министров.

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россия, михаил мишустин, правительство, бюджет