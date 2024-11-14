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Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России - 14.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России
Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:46+0300
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россия
михаил мишустин
правительство
бюджет
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России.Политик пояснил, что проект бюджета учитывает средства на осуществления всех национальных проектов. Кроме того, по его словам, благодаря своей сбалансированности он должен обеспечить макростабильность в государстве."Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным", - сказал премьер-министр в ходе заседания кабинета министров.
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россия, михаил мишустин, правительство, бюджет
РОССИЯ, Михаил Мишустин, правительство, бюджет
11:46 14.11.2024
 
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России

Мишустин: проект федерального бюджета России получился сбалансированным

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России.
Политик пояснил, что проект бюджета учитывает средства на осуществления всех национальных проектов. Кроме того, по его словам, благодаря своей сбалансированности он должен обеспечить макростабильность в государстве.
"Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным", - сказал премьер-министр в ходе заседания кабинета министров.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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