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Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России - 14.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России
Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:46+0300
2024-11-14T11:46+0300
2024-11-14T11:46+0300
россия
михаил мишустин
правительство
бюджет
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России.Политик пояснил, что проект бюджета учитывает средства на осуществления всех национальных проектов. Кроме того, по его словам, благодаря своей сбалансированности он должен обеспечить макростабильность в государстве."Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным", - сказал премьер-министр в ходе заседания кабинета министров.
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россия, михаил мишустин, правительство, бюджет
РОССИЯ, Михаил Мишустин, правительство, бюджет
Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета России
Мишустин: проект федерального бюджета России получился сбалансированным
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр назвал сбалансированным проект федерального бюджета России.
Политик пояснил, что проект бюджета учитывает средства на осуществления всех национальных проектов. Кроме того, по его словам, благодаря своей сбалансированности он должен обеспечить макростабильность в государстве.
"Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным", - сказал премьер-министр в ходе заседания кабинета министров.
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