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Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум
Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум - 14.11.2024, ПРАЙМ
Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум
Доллар в четверг на форексе превысил психологически значимый уровень 100 рублей, обновив максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Доллар в четверг на форексе превысил психологически значимый уровень 100 рублей, обновив максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. К 16.09 мск доллар рос на 1,25 рубля - до 99,75 рубля. Ранее в четверг он максимально поднимался до 100,76 рубля, что стало максимумом с октября 2023 года. Доллар 6 ноября в моменте также превышал отметку в 100 рублей. Тогда он поднимался до 100,5 рубля.
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Экономика, РОССИЯ, доллар
16:15 14.11.2024 (обновлено: 16:16 14.11.2024)
 
Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум

Доллар в четверг на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Доллар в четверг на форексе превысил психологически значимый уровень 100 рублей, обновив максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов.
К 16.09 мск доллар рос на 1,25 рубля - до 99,75 рубля. Ранее в четверг он максимально поднимался до 100,76 рубля, что стало максимумом с октября 2023 года.
Доллар 6 ноября в моменте также превышал отметку в 100 рублей. Тогда он поднимался до 100,5 рубля.
 
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