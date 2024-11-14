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Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум

Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум - 14.11.2024, ПРАЙМ

Доллар на форексе превысил 100 рублей и обновил годовой максимум

Доллар в четверг на форексе превысил психологически значимый уровень 100 рублей, обновив максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:15+0300

2024-11-14T16:15+0300

2024-11-14T16:16+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Доллар в четверг на форексе превысил психологически значимый уровень 100 рублей, обновив максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. К 16.09 мск доллар рос на 1,25 рубля - до 99,75 рубля. Ранее в четверг он максимально поднимался до 100,76 рубля, что стало максимумом с октября 2023 года. Доллар 6 ноября в моменте также превышал отметку в 100 рублей. Тогда он поднимался до 100,5 рубля.

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