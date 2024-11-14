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Переход на "зеленую" энергетику не должен привести к кабале, заявил Оверчук

Переход на "зеленую" энергетику не должен привести к кабале, заявил Оверчук - 14.11.2024, ПРАЙМ

Переход на "зеленую" энергетику не должен привести к кабале, заявил Оверчук

Нельзя допустить, чтобы переход на "зелёную" энергетику привел страны с низкими доходами к финансовой кабале, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 14.11.2024, ПРАЙМ

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ЛИМА, 14 ноя - ПРАЙМ. Нельзя допустить, чтобы переход на "зелёную" энергетику привел страны с низкими доходами к финансовой кабале, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) пройдёт 15-16 ноября в Лиме, Перу. По поручению президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. "В этом году (на саммите - ред.) будет обсуждаться вопрос доступа к электроэнергетике. Для многих стран региона, для многих людей в регионе это по-прежнему является проблемой", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, можно ожидать, что будет обсуждаться и тема возобновляемой энергетики, и переход на "зеленую" энергетику. "Здесь много вопросов есть, потому что мы всегда везде говорим о том, чтобы этот переход осуществлялся без дополнительных проблем для развивающихся стран, стран с низкими доходами. Чтобы финансирование этого перехода не привело к тому, что они попадают в новую финансовую кабалу", - отметил Оверчук.

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россия, атэс, алексей оверчук