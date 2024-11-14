https://1prime.ru/20241114/evrokomissiya-852821600.html

Еврокомиссия поддержит совместные оборонные закупки стран ЕС

Еврокомиссия поддержит совместные оборонные закупки стран ЕС - 14.11.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия поддержит совместные оборонные закупки стран ЕС

Еврокомиссия одобрила выделение 300 миллионов евро в качестве поддержки в реализации пяти проектов стран ЕС по совместным оборонным закупкам общей стоимостью 11 | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:30+0300

2024-11-14T15:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила выделение 300 миллионов евро в качестве поддержки в реализации пяти проектов стран ЕС по совместным оборонным закупкам общей стоимостью 11 миллиардов евро, говорится в распространенном в четверг ЕК заявлении. "Это первые в истории проекты, софинансируемые ЕС, в поддержку общих закупок критически важной оборонной продукции государствами-членами в трех областях: системы противовоздушной и противоракетной обороны малой и средней дальности для защиты от воздушных угроз (боевые самолеты, вертолеты и БПЛА), бронемашины и боеприпасы", - указывается в документе. В ЕК добавили, что в пять проектов, выбранных для финансирования ЕС, вовлечены порядка 20 стран сообщества. "Большинство выбранных проектов также включают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, в том числе систем противовоздушной обороны и боеприпасов", - указывается в документе.

https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html

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