https://1prime.ru/20241114/evrostat-852817887.html

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны - 14.11.2024, ПРАЙМ

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны

ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:22+0300

2024-11-14T13:22+0300

2024-11-14T13:22+0300

экономика

евростат

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Показатели полностью совпали с первой оценкой. Во втором квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 0,6%, в квартальном - 0,2%. Совокупный ВВП Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1% при первой оценке роста на 0,9%, в квартальном - на 0,3%, как и показала предварительная оценка. Кварталом ранее годовой показатель в ЕС вырос на 0,8%, квартальный – на 0,3%. В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+2%), Литве (+1,1%) и на Кипре (+1%). Снижение при этом было зафиксировано в Венгрии (-0,7%), Латвии (-0,4%), Польше (-0,2%) и Швеции (-0,1%).

https://1prime.ru/20241022/es-852335499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евростат, ес