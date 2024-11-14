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Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/evrostat-852817887.html
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны - 14.11.2024, ПРАЙМ
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны
ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:22+0300
2024-11-14T13:22+0300
экономика
евростат
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Показатели полностью совпали с первой оценкой. Во втором квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 0,6%, в квартальном - 0,2%. Совокупный ВВП Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1% при первой оценке роста на 0,9%, в квартальном - на 0,3%, как и показала предварительная оценка. Кварталом ранее годовой показатель в ЕС вырос на 0,8%, квартальный – на 0,3%. В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+2%), Литве (+1,1%) и на Кипре (+1%). Снижение при этом было зафиксировано в Венгрии (-0,7%), Латвии (-0,4%), Польше (-0,2%) и Швеции (-0,1%).
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евростат, ес
Экономика, Евростат, ЕС
13:22 14.11.2024
 
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в III квартале на 0,9% в годовом выражении

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели полностью совпали с первой оценкой.
Во втором квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 0,6%, в квартальном - 0,2%.
Совокупный ВВП Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1% при первой оценке роста на 0,9%, в квартальном - на 0,3%, как и показала предварительная оценка. Кварталом ранее годовой показатель в ЕС вырос на 0,8%, квартальный – на 0,3%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+2%), Литве (+1,1%) и на Кипре (+1%). Снижение при этом было зафиксировано в Венгрии (-0,7%), Латвии (-0,4%), Польше (-0,2%) и Швеции (-0,1%).
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