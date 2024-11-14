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В Forbes назвали лучших работодателей России - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В Forbes назвали лучших работодателей России
В Forbes назвали лучших работодателей России - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Forbes назвали лучших работодателей России
Агентство Forbes составило список лучших работодателей России, разделив их на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:02+0300
2024-11-14T15:02+0300
россия
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работодатели
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Агентство Forbes составило список лучших работодателей России, разделив их на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Так, согласно рейтингу, лучшими работодателями стали ВТБ, МТС, "Лаборатория Касперского", и еще двадцать три предприятия. Этим фирмам были присвоены максимальные баллы по следующим метрикам, соответствующим ESG-повестке: "экология", "сотрудники и общество", "корпоративное управление".Как отмечает агентство, в 2024 году платиновую группу пополнили самый крупный российский производитель железной руды в России "Металлоинвест", компания "Татнефть" и "Эн+".Более того, в рейтинге упоминаются такие компании, как "Авито", AB InBev Efes, "Альфа-Банк" "Вымпелком", группа "Самолет", "Мегафон", НЛМК, "Полюс", Росатом, "Ростелеком", Сбербанк, "Северсталь", "Сибур холдинг", "Т-Банк", "Фосагро", "Юнилевер Русь", "Яндекс", Lamoda, Splat Global, X5 Group. Они также получили платиновй статус.
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россия, forbes, работодатели
РОССИЯ, Forbes, работодатели
15:02 14.11.2024
 
В Forbes назвали лучших работодателей России

Forbes перечислил лучших российских работодателей

© fotolia.com / kritiya%Кто сможет наиболее эффективно управлять ресурсами?
%Кто сможет наиболее эффективно управлять ресурсами? - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© fotolia.com / kritiya
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Агентство Forbes составило список лучших работодателей России, разделив их на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза".
Так, согласно рейтингу, лучшими работодателями стали ВТБ, МТС, "Лаборатория Касперского", и еще двадцать три предприятия. Этим фирмам были присвоены максимальные баллы по следующим метрикам, соответствующим ESG-повестке: "экология", "сотрудники и общество", "корпоративное управление".
Как отмечает агентство, в 2024 году платиновую группу пополнили самый крупный российский производитель железной руды в России "Металлоинвест", компания "Татнефть" и "Эн+".
Более того, в рейтинге упоминаются такие компании, как "Авито", AB InBev Efes, "Альфа-Банк" "Вымпелком", группа "Самолет", "Мегафон", НЛМК, "Полюс", Росатом, "Ростелеком", Сбербанк, "Северсталь", "Сибур холдинг", "Т-Банк", "Фосагро", "Юнилевер Русь", "Яндекс", Lamoda, Splat Global, X5 Group. Они также получили платиновй статус.
%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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