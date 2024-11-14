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В Forbes назвали лучших работодателей России

В Forbes назвали лучших работодателей России - 14.11.2024, ПРАЙМ

В Forbes назвали лучших работодателей России

Агентство Forbes составило список лучших работодателей России, разделив их на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". | 14.11.2024, ПРАЙМ

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россия

forbes

работодатели

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Агентство Forbes составило список лучших работодателей России, разделив их на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Так, согласно рейтингу, лучшими работодателями стали ВТБ, МТС, "Лаборатория Касперского", и еще двадцать три предприятия. Этим фирмам были присвоены максимальные баллы по следующим метрикам, соответствующим ESG-повестке: "экология", "сотрудники и общество", "корпоративное управление".Как отмечает агентство, в 2024 году платиновую группу пополнили самый крупный российский производитель железной руды в России "Металлоинвест", компания "Татнефть" и "Эн+".Более того, в рейтинге упоминаются такие компании, как "Авито", AB InBev Efes, "Альфа-Банк" "Вымпелком", группа "Самолет", "Мегафон", НЛМК, "Полюс", Росатом, "Ростелеком", Сбербанк, "Северсталь", "Сибур холдинг", "Т-Банк", "Фосагро", "Юнилевер Русь", "Яндекс", Lamoda, Splat Global, X5 Group. Они также получили платиновй статус.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, forbes, работодатели