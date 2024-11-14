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ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК

ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК - 14.11.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. Об... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:02+0300

2024-11-14T11:02+0300

2024-11-14T11:02+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. Об этом сказано в заявлении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 2003 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены", - отмечается в сообщении ведомства.По информации правоохранительных органов, подозреваемый установил связь с представителями украинской разведки через мессенджер. За деньги он собирал и передавал информацию, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности оборонного предприятия.Против задержанного возбуждено дело по статье о государственной измене.

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россия, фсб