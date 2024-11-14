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ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК
ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК - 14.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК
Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. Об... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:02+0300
2024-11-14T11:02+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. Об этом сказано в заявлении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 2003 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены", - отмечается в сообщении ведомства.По информации правоохранительных органов, подозреваемый установил связь с представителями украинской разведки через мессенджер. За деньги он собирал и передавал информацию, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности оборонного предприятия.Против задержанного возбуждено дело по статье о государственной измене.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
11:02 14.11.2024
 
ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных об ОПК

ФСБ задержала россиянина, передававшего украинской разведке данные об ОПК

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. Об этом сказано в заявлении ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 2003 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации правоохранительных органов, подозреваемый установил связь с представителями украинской разведки через мессенджер. За деньги он собирал и передавал информацию, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности оборонного предприятия.
Против задержанного возбуждено дело по статье о государственной измене.
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