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В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20
В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20 - 14.11.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20
Есть некоторые трудности в работе над итоговой декларацией "Большой двадцатки", рассказал посол российского Министерства иностранных дел по особым поручениям и... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T08:37+0300
2024-11-14T08:37+0300
2024-11-14T08:38+0300
россия
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ЛИМА, 14 ноя - ПРАЙМ. Есть некоторые трудности в работе над итоговой декларацией "Большой двадцатки", рассказал посол российского Министерства иностранных дел по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.Он добавил, что, несмотря на все сложности, Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе. По его словам, трудности заключаются в поиске точки соприкосновения по острым вопросам, таким как торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация."Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное, самый опытный шерпа в объединении - заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, ее сопровождает мощная команда российских экспертов", - отметил посол. Кроме того, российский дипломат уточнил, что Россия видит попытки "украинизировать" повестку грядущего саммита G20. Однако, по его словам, государство будет отстаивать свои интересы.Бердыев подчеркнул, к этому подводят результаты долгого процесса, который проходил в рамках министерских заседаний. По его словам, в ходе мероприятий сторонам практически каждый раз удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов G20.18-19 в бразильском Рио-де-Жанейро состоится девятнадцатый саммит "Большой двадцатки. Главой российской делегации назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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россия, мид, саммит g20
В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20
Посол МИД Бердыев: работа над итоговой декларацией G20 идёт сложно
ЛИМА, 14 ноя - ПРАЙМ. Есть некоторые трудности в работе над итоговой декларацией "Большой двадцатки", рассказал посол российского Министерства иностранных дел по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.
Он добавил, что, несмотря на все сложности, Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе. По его словам, трудности заключаются в поиске точки соприкосновения по острым вопросам, таким как торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация.
"Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное, самый опытный шерпа в объединении - заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, ее сопровождает мощная команда российских экспертов", - отметил посол.
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20
Кроме того, российский дипломат уточнил, что Россия видит попытки "украинизировать" повестку грядущего саммита G20. Однако, по его словам, государство будет отстаивать свои интересы.
Бердыев подчеркнул, к этому подводят результаты долгого процесса, который проходил в рамках министерских заседаний. По его словам, в ходе мероприятий сторонам практически каждый раз удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов G20.
18-19 в бразильском Рио-де-Жанейро состоится девятнадцатый саммит "Большой двадцатки. Главой российской делегации назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров.