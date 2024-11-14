https://1prime.ru/20241114/g20-852810432.html

В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20

В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20 - 14.11.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали о трудностях в работе над итоговой декларацией G20

Есть некоторые трудности в работе над итоговой декларацией "Большой двадцатки", рассказал посол российского Министерства иностранных дел по особым поручениям и... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T08:37+0300

2024-11-14T08:37+0300

2024-11-14T08:38+0300

россия

мид

саммит g20

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ЛИМА, 14 ноя - ПРАЙМ. Есть некоторые трудности в работе над итоговой декларацией "Большой двадцатки", рассказал посол российского Министерства иностранных дел по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.Он добавил, что, несмотря на все сложности, Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе. По его словам, трудности заключаются в поиске точки соприкосновения по острым вопросам, таким как торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация."Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное, самый опытный шерпа в объединении - заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, ее сопровождает мощная команда российских экспертов", - отметил посол. Кроме того, российский дипломат уточнил, что Россия видит попытки "украинизировать" повестку грядущего саммита G20. Однако, по его словам, государство будет отстаивать свои интересы.Бердыев подчеркнул, к этому подводят результаты долгого процесса, который проходил в рамках министерских заседаний. По его словам, в ходе мероприятий сторонам практически каждый раз удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов G20.18-19 в бразильском Рио-де-Жанейро состоится девятнадцатый саммит "Большой двадцатки. Главой российской делегации назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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россия, мид, саммит g20