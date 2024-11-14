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Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС
Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС - 14.11.2024, ПРАЙМ
Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС
Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T06:08+0300
2024-11-14T06:08+0300
энергетика
россия
алжир
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газ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз за восемь месяцев текущего года сократил импорт газа в 1,7 раза - до 49,2 миллиарда евро. Главная причина падения - деиндустриализация региона: с марта 2022 года по август 2024 года промышленное производство в объединении сократилось на 21%. Уменьшение поставок зафиксировали все крупные экспортеры газа, при этом сильнее всего они упали у Катара (в 2,8 раза), Британии (в 2,5 раза), Нигерии (в 2 раза), США (1,8 раза) и Норвегии (1,7 раза). Медленнее всего экспорт снижался у России и Алжира - лишь на 22% и 24%. Благодаря этому странам удалось существенно нарастить свое присутствие в европейском импорте: доля России выросла на 4,6 процентного пункта - до 18,3%, Алжира - на 4,9 процентного пункта, до 21,3%. Остальные поставщики нарастили свою долю менее чем на 1 процентный пункт. Так, Перу увеличил присутствие на газовом рынке ЕС на 0,9 процентного пункта, Тринидад и Тобаго - на 0,7 процентного пункта, Азербайджан - на 0,65 процентного пункта, Сербия - на 0,55 процентного пункта. При этом главным поставщиком все еще остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. В пятерку крупнейших, помимо Алжира и России, также входят Норвегия, чья доля подросла до 12,5% с 12,3% годом ранее, и Великобритания (8,4% против 12,5% год назад).
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россия, алжир, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, АЛЖИР, ЕС, Газ
06:08 14.11.2024
 
Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС

Россия и Алжир в 2024 году сильнее всех увеличили долю в поставках газа в Евросоюз

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз за восемь месяцев текущего года сократил импорт газа в 1,7 раза - до 49,2 миллиарда евро. Главная причина падения - деиндустриализация региона: с марта 2022 года по август 2024 года промышленное производство в объединении сократилось на 21%.
Уменьшение поставок зафиксировали все крупные экспортеры газа, при этом сильнее всего они упали у Катара (в 2,8 раза), Британии (в 2,5 раза), Нигерии (в 2 раза), США (1,8 раза) и Норвегии (1,7 раза).
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Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году
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Медленнее всего экспорт снижался у России и Алжира - лишь на 22% и 24%. Благодаря этому странам удалось существенно нарастить свое присутствие в европейском импорте: доля России выросла на 4,6 процентного пункта - до 18,3%, Алжира - на 4,9 процентного пункта, до 21,3%.
Остальные поставщики нарастили свою долю менее чем на 1 процентный пункт. Так, Перу увеличил присутствие на газовом рынке ЕС на 0,9 процентного пункта, Тринидад и Тобаго - на 0,7 процентного пункта, Азербайджан - на 0,65 процентного пункта, Сербия - на 0,55 процентного пункта.
При этом главным поставщиком все еще остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. В пятерку крупнейших, помимо Алжира и России, также входят Норвегия, чья доля подросла до 12,5% с 12,3% годом ранее, и Великобритания (8,4% против 12,5% год назад).
 
ЭнергетикаРОССИЯАЛЖИРЕСГаз
 
 
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