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На пути к независимости: ФРГ решила отказаться от поставок СПГ из России - 14.11.2024, ПРАЙМ
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На пути к независимости: ФРГ решила отказаться от поставок СПГ из России
На пути к независимости: ФРГ решила отказаться от поставок СПГ из России - 14.11.2024, ПРАЙМ
На пути к независимости: ФРГ решила отказаться от поставок СПГ из России
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) не принимать российское топливо,... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:55+0300
2024-11-14T09:55+0300
энергетика
россия
германия
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) не принимать российское топливо, передает издание Financial Times.В письме от 6 ноября, с которым ознакомилась Financial Times, министерство экономики Германии "предписывает" Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания проинформировала Берлин о том, что ее импортный терминал в Брунсбюттеле должен получить российский груз в воскресенье.Министерство заявило, что указ был издан для защиты "важнейших государственных интересов" страны, призвав оператора "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления".В своем письме немецкое министерство заявило, что если бы оно разрешило эту поставку, СПГ-терминал нарушил бы цель, ради которой он был создан, - сделать Германию и ЕС в целом "независимыми от российского газа".В то время как США и Великобритания запретили российский СПГ, ЕС по-прежнему импортирует топливо из России, причем 20% российского СПГ поставляется во Францию, Испанию и Бельгию. Большинство поставок российского СПГ в ЕС осуществляется по долгосрочным контрактам.Немецкая государственная энергетическая группа Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку российского СПГ и направляет его на импортный завод во Франции, откуда топливо поступает в европейскую систему газопроводов, заметили в издании.
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россия, германия
Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
09:55 14.11.2024
 
На пути к независимости: ФРГ решила отказаться от поставок СПГ из России

FT: Германия предписала своим портам отказаться от поставок российского СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) не принимать российское топливо, передает издание Financial Times.
В письме от 6 ноября, с которым ознакомилась Financial Times, министерство экономики Германии "предписывает" Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания проинформировала Берлин о том, что ее импортный терминал в Брунсбюттеле должен получить российский груз в воскресенье.
Министерство заявило, что указ был издан для защиты "важнейших государственных интересов" страны, призвав оператора "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления".
В своем письме немецкое министерство заявило, что если бы оно разрешило эту поставку, СПГ-терминал нарушил бы цель, ради которой он был создан, - сделать Германию и ЕС в целом "независимыми от российского газа".
В то время как США и Великобритания запретили российский СПГ, ЕС по-прежнему импортирует топливо из России, причем 20% российского СПГ поставляется во Францию, Испанию и Бельгию. Большинство поставок российского СПГ в ЕС осуществляется по долгосрочным контрактам.
Немецкая государственная энергетическая группа Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку российского СПГ и направляет его на импортный завод во Франции, откуда топливо поступает в европейскую систему газопроводов, заметили в издании.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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Вчера, 13:50
 
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