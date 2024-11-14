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Биржевые цены на газ в ЕС превысили 500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 500 долларов за тысячу кубометров - 14.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров - впервые с 28 ноября прошлого года, следует из данных лондонской... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T10:38+0300

2024-11-14T10:38+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров - впервые с 28 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 499,9 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. А в 10.19 мск их стоимость уже составляла 500,5 доллара (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 479,1 доллара за тысячу кубометров.Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров, впервые с 1 декабря 2023 года.

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