Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241114/gaz-852820577.html
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой - 14.11.2024, ПРАЙМ
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой
Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:05+0300
2024-11-14T15:06+0300
газ
потребление газа в европе
запасы газа в европе
мировые цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост цен связан с приближением зимы, отметила Рокотянская. "Предыдущие два года наблюдалась относительно мягкая температура, однако если в регион вернутся типичные для него холода, то расход газа повысится", – объяснила она. Так как сейчас европейские страны в основном зависят от волатильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), то и рост спроса приведет к быстрому росту цен на СПГ, добавила эксперт. Отвечая на вопрос, до какой отметки могут вырасти цены зимой 2024–2025 годов, она сказала: "Котировки вполне могут достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров". Что касается транзита российского газа через Украину, то это еще одна тема, которая может вызывать нервозность на рынке природного газа и подталкивать цену выше, добавила Рокотянская. "Однако, полагаю, что какое-то юридическое решение о продлении этого транзита все-таки будет найдено, возможно, при посредничестве европейских государств", - заключила она. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
https://1prime.ru/20241114/gaz-852809409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3e35d4d2aa63bd3b2aa35c044f380b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, потребление газа в европе, запасы газа в европе, мировые цены на газ
Газ, потребление газа в Европе, запасы газа в Европе, мировые цены на газ
15:05 14.11.2024 (обновлено: 15:06 14.11.2024)
 
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой

Эксперт: биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут достичь $600-650

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Рост цен связан с приближением зимы, отметила Рокотянская. "Предыдущие два года наблюдалась относительно мягкая температура, однако если в регион вернутся типичные для него холода, то расход газа повысится", – объяснила она. Так как сейчас европейские страны в основном зависят от волатильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), то и рост спроса приведет к быстрому росту цен на СПГ, добавила эксперт.
Отвечая на вопрос, до какой отметки могут вырасти цены зимой 2024–2025 годов, она сказала: "Котировки вполне могут достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров".
Что касается транзита российского газа через Украину, то это еще одна тема, которая может вызывать нервозность на рынке природного газа и подталкивать цену выше, добавила Рокотянская. "Однако, полагаю, что какое-то юридическое решение о продлении этого транзита все-таки будет найдено, возможно, при посредничестве европейских государств", - заключила она.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
Газовая горелка
Названы страны, сильнее всех нарастившие долю в поставках газа в ЕС
06:08
 
Газпотребление газа в Европезапасы газа в Европемировые цены на газ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала