https://1prime.ru/20241114/gaz-852820577.html
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой - 14.11.2024, ПРАЙМ
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой
Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:05+0300
2024-11-14T15:05+0300
2024-11-14T15:06+0300
газ
потребление газа в европе
запасы газа в европе
мировые цены на газ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост цен связан с приближением зимы, отметила Рокотянская. "Предыдущие два года наблюдалась относительно мягкая температура, однако если в регион вернутся типичные для него холода, то расход газа повысится", – объяснила она. Так как сейчас европейские страны в основном зависят от волатильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), то и рост спроса приведет к быстрому росту цен на СПГ, добавила эксперт. Отвечая на вопрос, до какой отметки могут вырасти цены зимой 2024–2025 годов, она сказала: "Котировки вполне могут достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров". Что касается транзита российского газа через Украину, то это еще одна тема, которая может вызывать нервозность на рынке природного газа и подталкивать цену выше, добавила Рокотянская. "Однако, полагаю, что какое-то юридическое решение о продлении этого транзита все-таки будет найдено, возможно, при посредничестве европейских государств", - заключила она. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
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газ, потребление газа в европе, запасы газа в европе, мировые цены на газ
Газ, потребление газа в Европе, запасы газа в Европе, мировые цены на газ
Газ в Европе может подорожать на 20-30% уже этой зимой
Эксперт: биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут достичь $600-650
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут вырасти еще на 20-30% и достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Рост цен связан с приближением зимы, отметила Рокотянская. "Предыдущие два года наблюдалась относительно мягкая температура, однако если в регион вернутся типичные для него холода, то расход газа повысится", – объяснила она. Так как сейчас европейские страны в основном зависят от волатильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), то и рост спроса приведет к быстрому росту цен на СПГ, добавила эксперт.
Отвечая на вопрос, до какой отметки могут вырасти цены зимой 2024–2025 годов, она сказала: "Котировки вполне могут достичь 600-650 долларов за тысячу кубометров".
Что касается транзита российского газа через Украину, то это еще одна тема, которая может вызывать нервозность на рынке природного газа и подталкивать цену выше, добавила Рокотянская. "Однако, полагаю, что какое-то юридическое решение о продлении этого транзита все-таки будет найдено, возможно, при посредничестве европейских государств", - заключила она.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
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