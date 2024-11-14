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В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США
В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США
В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с Россией "политической... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:44+0300
2024-11-14T15:45+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с Россией "политической ценой". Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение", - заметил представитель ведомства.Мамер подчеркнул, что зависимость от российского газа стоила ЕС очень дорого с точки зрения политики, стратегии и геополитики. Он отметил, что после эскалации конфликта на Украине ЕС столкнулся с высокими ценами на российский газ.Однако аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман ранее предположил, что европейские страны не смогут заменить российский СПГ американским в ближайшие полтора-два года из-за недостатка дополнительных объемов на рынке.
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сша, ес, спг
Энергетика, США, ЕС, СПГ
15:44 14.11.2024 (обновлено: 15:45 14.11.2024)
 
В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США

В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевом СПГ из США политической ценой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с Россией "политической ценой". Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение", - заметил представитель ведомства.
Мамер подчеркнул, что зависимость от российского газа стоила ЕС очень дорого с точки зрения политики, стратегии и геополитики. Он отметил, что после эскалации конфликта на Украине ЕС столкнулся с высокими ценами на российский газ.
Однако аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман ранее предположил, что европейские страны не смогут заменить российский СПГ американским в ближайшие полтора-два года из-за недостатка дополнительных объемов на рынке.
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ЭнергетикаСШАЕССПГ
 
 
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