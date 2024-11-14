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В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США

В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США - 14.11.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о "более дешевом" СПГ из США

В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с Россией "политической... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:44+0300

2024-11-14T15:44+0300

2024-11-14T15:45+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с Россией "политической ценой". Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение", - заметил представитель ведомства.Мамер подчеркнул, что зависимость от российского газа стоила ЕС очень дорого с точки зрения политики, стратегии и геополитики. Он отметил, что после эскалации конфликта на Украине ЕС столкнулся с высокими ценами на российский газ.Однако аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман ранее предположил, что европейские страны не смогут заменить российский СПГ американским в ближайшие полтора-два года из-за недостатка дополнительных объемов на рынке.

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