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Эксперт допустил резкий скачок цен на газ в Европе из-за Украины - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт допустил резкий скачок цен на газ в Европе из-за Украины
Эксперт допустил резкий скачок цен на газ в Европе из-за Украины - 14.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт допустил резкий скачок цен на газ в Европе из-за Украины
Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T17:31+0300
2024-11-14T17:31+0300
энергетика
россия
украина
европа
газ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита российского газа через Украину могут подскочить и до 1000 долларов, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отвечая на вопрос, с чем связан рост газовых котировок, эксперт сказал: "Думаю, с приходом похолодания. Это довольно показательно. Как только начался отопительный сезон, похолодало - цена поднялась". Однако цена не будет постоянно линейно расти, продолжил Юшков. "Наверное, цена стабилизируется примерно в коридоре 500–600 долларов, и многое будет зависеть от погоды", – предположил он. По его словам, европейцы "довольно динамично" начинают отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). "Это их несколько пугает… Теперь там постоянно будет снижение объемов запасов", – отметил эксперт. Кроме того, еще не определена ситуация с транзитом российского газа через Украину. "Европейцы понимают, что если транзит остановится, то отбор газа будет еще большими темпами. Это нервирует рынок... Если еще и транзит прервется, то конечно, мы можем увидеть и тысячу долларов за тысячу кубометров в какой-то момент на европейском рынке", – сказал Юшков. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
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россия, украина, европа, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Газ
17:31 14.11.2024
 
Эксперт допустил резкий скачок цен на газ в Европе из-за Украины

Эксперт допустил скачок цен на газ в Европе до 1000 долларов из-за Украины

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита российского газа через Украину могут подскочить и до 1000 долларов, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Отвечая на вопрос, с чем связан рост газовых котировок, эксперт сказал: "Думаю, с приходом похолодания. Это довольно показательно. Как только начался отопительный сезон, похолодало - цена поднялась".
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Однако цена не будет постоянно линейно расти, продолжил Юшков. "Наверное, цена стабилизируется примерно в коридоре 500–600 долларов, и многое будет зависеть от погоды", – предположил он.
По его словам, европейцы "довольно динамично" начинают отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). "Это их несколько пугает… Теперь там постоянно будет снижение объемов запасов", – отметил эксперт.
Кроме того, еще не определена ситуация с транзитом российского газа через Украину. "Европейцы понимают, что если транзит остановится, то отбор газа будет еще большими темпами. Это нервирует рынок... Если еще и транзит прервется, то конечно, мы можем увидеть и тысячу долларов за тысячу кубометров в какой-то момент на европейском рынке", – сказал Юшков.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
 
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