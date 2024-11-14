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Биржевые цены на газ в Европе подскочили за день на 6%

Биржевые цены на газ в Европе подскочили за день на 6% - 14.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе подскочили за день на 6%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6%, завершив торги выше 500 долларов за тысячу кубометров – на максимумах с конца ноября прошлого года,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6%, завершив торги выше 500 долларов за тысячу кубометров – на максимумах с конца ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 499,9 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 489,5 доллара (+2,2%), ценовой максимум – 507,8 доллара (+6%). Последние фьючерсы торговались по 506,4 доллара (+5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 479,1 доллара за тысячу кубометров. Выше 500 долларов за тысячу кубометров цены поднялись впервые с 28 ноября прошлого года. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.

https://1prime.ru/20241113/gaz-852806797.html

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европа, газ, цены