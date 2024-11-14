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Лукашенко рассказал, как США "вытирают о Шольца ноги"

Лукашенко рассказал, как США "вытирают о Шольца ноги" - 14.11.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал, как США "вытирают о Шольца ноги"

Американские власти уже начал "ноги вытирать" о немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенкою. | 14.11.2024, ПРАЙМ

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МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Американские власти уже начал "ноги вытирать" о немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенкою."Упаси бог, я не хочу так говорить. Это (Олаф Шольц - ред.) сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать - нет", - сообщает издание Белта, цитируя Лукашенко.Также Лукашенко ответил на вопрос, может ли Европейский союз стать независимым от Соединенных Штатов. По его словам, это может произойти только тогда, когда в Европе появятся свои "трампы".Белорусский лидер также уточнил, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. По его словам, на текущий момент таких лидеров нет, так как все "дрожат". "А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа - уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать", - сказал белорусский президент.

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белоруссия, россия, сша, александр лукашенко