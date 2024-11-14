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Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран

Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран - 14.11.2024, ПРАЙМ

Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T18:30+0300

2024-11-14T18:30+0300

2024-11-14T18:30+0300

экономика

россия

картофель

импорт

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт, сообщили в аппарате. "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, картофель, импорт