Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/import-852826392.html
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран - 14.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:30+0300
2024-11-14T18:30+0300
экономика
россия
картофель
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт, сообщили в аппарате. "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241112/yabloki-852768828.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, картофель, импорт
Экономика, РОССИЯ, картофель, импорт
18:30 14.11.2024
 
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран

МЭР и Минсельхоз проработают вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных стран

Картофель
Картофель
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт, сообщили в аппарате.
"Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - говорится в сообщении.
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС
12 ноября, 16:30
 
ЭкономикаРОССИЯкартофельимпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала