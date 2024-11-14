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Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран - 14.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:30+0300
2024-11-14T18:30+0300
2024-11-14T18:30+0300
экономика
россия
картофель
импорт
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт, сообщили в аппарате. "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - говорится в сообщении.
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россия, картофель, импорт
Экономика, РОССИЯ, картофель, импорт
Патрушев поручил изучить вопрос импорта картофеля из дружественных стран
МЭР и Минсельхоз проработают вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных стран
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт, сообщили в аппарате.
"Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - говорится в сообщении.
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