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Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 14.11.2024, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

европа

фондовые индексы

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,51% - до 8 071,19 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 7 311,8 пункта, немецкий DAX - на 1,37%, до 19 263,7 пункта. ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%. Показатели совпали с предварительными данными. Вместе с тем объем промышленного производства в странах валютного блока в сентябре сократился сильнее прогноза в годовом и месячном выражениях - на 2,8% и 2% соответственно. В пятницу выйдет макростатистика по Великобритании. Аналитики предполагают, что предварительная оценка покажет рост ВВП страны в третьем квартале на 1% в годовом выражении. Кроме того, промпроизводство Великобритании, согласно ожиданиям, в сентябре увеличилось на 0,1% к августу.

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европа, фондовые индексы