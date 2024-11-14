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Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/indeksy-852828472.html
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 14.11.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
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экономика
европа
фондовые индексы
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,51% - до 8 071,19 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 7 311,8 пункта, немецкий DAX - на 1,37%, до 19 263,7 пункта. ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%. Показатели совпали с предварительными данными. Вместе с тем объем промышленного производства в странах валютного блока в сентябре сократился сильнее прогноза в годовом и месячном выражениях - на 2,8% и 2% соответственно. В пятницу выйдет макростатистика по Великобритании. Аналитики предполагают, что предварительная оценка покажет рост ВВП страны в третьем квартале на 1% в годовом выражении. Кроме того, промпроизводство Великобритании, согласно ожиданиям, в сентябре увеличилось на 0,1% к августу.
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европа, фондовые индексы
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы
20:29 14.11.2024 (обновлено: 20:30 14.11.2024)
 
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных по еврозоне

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,51% - до 8 071,19 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 7 311,8 пункта, немецкий DAX - на 1,37%, до 19 263,7 пункта.
ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2024 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,9%, а в квартальном - на 0,4%. Показатели совпали с предварительными данными.
Вместе с тем объем промышленного производства в странах валютного блока в сентябре сократился сильнее прогноза в годовом и месячном выражениях - на 2,8% и 2% соответственно.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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18:10
В пятницу выйдет макростатистика по Великобритании. Аналитики предполагают, что предварительная оценка покажет рост ВВП страны в третьем квартале на 1% в годовом выражении. Кроме того, промпроизводство Великобритании, согласно ожиданиям, в сентябре увеличилось на 0,1% к августу.
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексы
 
 
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