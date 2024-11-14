https://1prime.ru/20241114/investitsii-852814490.html
Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России
Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России - 14.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России
Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:43+0300
2024-11-14T11:43+0300
2024-11-14T11:54+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России
Мишустин: кабмин фиксирует замедление инвестиций в России после роста на 10%
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.