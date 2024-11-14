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Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России

Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России - 14.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин зафиксировал замедление инвестиций в России

Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:43+0300

2024-11-14T11:43+0300

2024-11-14T11:54+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.

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россия, михаил мишустин