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Все сделали за него: Трампу больше не нужны торговые войны с Китаем

Все сделали за него: Трампу больше не нужны торговые войны с Китаем - 14.11.2024, ПРАЙМ

Все сделали за него: Трампу больше не нужны торговые войны с Китаем

Экономика Китая уже не выглядит такой большой угрозой для господства США, поэтому Дональду Трампу не придется тратить время на торговую войну с Пекином,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

китай

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Экономика Китая уже не выглядит такой большой угрозой для господства США, поэтому Дональду Трампу не придется тратить время на торговую войну с Пекином, сообщает Bloomberg.Согласно изданию, китайская экономика столкнулась с серьезными уязвимостями и падением внутреннего спроса. Прогнозы Международного валютного фонда показали более благоприятные перспективы для США, тогда как прогноз для Китая был снижен."Это уже не тот Китай, который приветствовал Дональда Трампа после его первой победы в 2016 году. Экономика, которая, по общему мнению, когда-то была нацелена на то, чтобы сбить США с позиции ведущей торговой державы, с тех пор обнаружила ряд серьезных уязвимостей, которые, похоже, не собираются исчезать", - сказано в публикации.Несмотря на стимулирующие меры, президент Си Цзиньпин и его политика борьбы с местным бизнесом привели к еще большим проблемам. Иностранные компании извлекли больше денег, торговый дефицит вырос, а инфляция приблизилась к нулю. Китай продает остальному миру значительно больше, чем покупает, и ожидается, что объем излишков достигнет почти 1 триллион долларов в этом году.В 2016 году валовой внутренний продукт вырос почти на 7%. В этом году рост с трудом достигнет официального целевого показателя в 5%.Пекин усиливал нацеленность экономики на внутренний спрос и изменение баланса экономики, однако кризис в сфере недвижимости и политика Си Цзиньпина сорвали эти планы. Все это создает неуверенность и мрачные перспективы для китайской экономики, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20241113/torgovlya-852805763.html

китай

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китай, сша, дональд трамп