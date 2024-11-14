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"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы
"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы
Выставляя КНР в роли общей цели, политики Евросоюза присягают на верность Соединенным Штатам. Такое мнение в материале для китайского англоязычного издания... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:51+0300
2024-11-14T16:51+0300
2024-11-14T16:53+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Выставляя КНР в роли общей цели, политики Евросоюза присягают на верность Соединенным Штатам. Такое мнение в материале для китайского англоязычного издания Global Times высказал аналитик Чжао Цзюньцзе.Он отметил, что конфликт на Украине расшатал декларируемое единство Европы, и теперь европейская безопасность прочно связана с Соединенными Штатами.Вместе с тем в статье приводится мнение профессора Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Цуя Хунцзяня, который отметил, что заявленное стремление объединиться против Китая показывает желание государств Евросоюза укрепить трансатлантические связи с Соединенным Штатами.После победы Дональда Трампа на президентских выборах, как считает Хунцзянь, стремление Европы к укреплению связей с США только усилится. Пообещав же Белому дому сконцентрироваться на Китае, государства Евросоюза продемонстрируют всему мировому сообществу, кто в реальности является их хозяином.
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китай, европа, сша
Политика, КИТАЙ, ЕВРОПА, США
"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы
GT: объединяясь против Китая, политики Европы присягают на верность США
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Выставляя КНР в роли общей цели, политики Евросоюза присягают на верность Соединенным Штатам. Такое мнение в материале для китайского англоязычного издания Global Times
высказал аналитик Чжао Цзюньцзе.
Он отметил, что конфликт на Украине расшатал декларируемое единство Европы, и теперь европейская безопасность прочно связана с Соединенными Штатами.
Вместе с тем в статье приводится мнение профессора Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Цуя Хунцзяня, который отметил, что заявленное стремление объединиться против Китая показывает желание государств Евросоюза укрепить трансатлантические связи с Соединенным Штатами.
Во Франции предрекли мрачное будущее Европе без поддержки США
После победы Дональда Трампа на президентских выборах, как считает Хунцзянь, стремление Европы к укреплению связей с США только усилится. Пообещав же Белому дому сконцентрироваться на Китае, государства Евросоюза продемонстрируют всему мировому сообществу, кто в реальности является их хозяином.