https://1prime.ru/20241114/kitay-852824288.html

"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы

"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Присягают на верность". В Китае назвали реального хозяина Европы

Выставляя КНР в роли общей цели, политики Евросоюза присягают на верность Соединенным Штатам. Такое мнение в материале для китайского англоязычного издания... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:51+0300

2024-11-14T16:51+0300

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политика

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Выставляя КНР в роли общей цели, политики Евросоюза присягают на верность Соединенным Штатам. Такое мнение в материале для китайского англоязычного издания Global Times высказал аналитик Чжао Цзюньцзе.Он отметил, что конфликт на Украине расшатал декларируемое единство Европы, и теперь европейская безопасность прочно связана с Соединенными Штатами.Вместе с тем в статье приводится мнение профессора Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Цуя Хунцзяня, который отметил, что заявленное стремление объединиться против Китая показывает желание государств Евросоюза укрепить трансатлантические связи с Соединенным Штатами.После победы Дональда Трампа на президентских выборах, как считает Хунцзянь, стремление Европы к укреплению связей с США только усилится. Пообещав же Белому дому сконцентрироваться на Китае, государства Евросоюза продемонстрируют всему мировому сообществу, кто в реальности является их хозяином.

https://1prime.ru/20241111/frantsiya-852738269.html

китай

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китай, европа, сша