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Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию
Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию - 14.11.2024, ПРАЙМ
Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию
Уганда планирует значительно увеличить поставки кофе в Россию в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли, промышленности и кооператива Мбасу Уилсон Мбади. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T07:48+0300
2024-11-14T07:48+0300
2024-11-14T07:48+0300
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СИРИУС, 14 ноя - ПРАЙМ. Уганда планирует значительно увеличить поставки кофе в Россию в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли, промышленности и кооператива Мбасу Уилсон Мбади. "Мы планируем увеличить поставки значительно. Если Россия не против, то мы только рады вернуться на рынок, так как Уганда одна из ведущих стран по производству кофе", - сказал Мбади агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, отвечая на соответствующий вопрос. В декабре 2023 года посол Уганды в России Мозес Кизиге заявлял, что угандийский кофе занимает на российском рынке долю в 5%. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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кофе, россия, африка
Экономика, кофе, РОССИЯ, АФРИКА
Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию
Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию в 2025 году
СИРИУС, 14 ноя - ПРАЙМ. Уганда планирует значительно увеличить поставки кофе в Россию в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли, промышленности и кооператива Мбасу Уилсон Мбади.
"Мы планируем увеличить поставки значительно. Если Россия не против, то мы только рады вернуться на рынок, так как Уганда одна из ведущих стран по производству кофе", - сказал Мбади агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, отвечая на соответствующий вопрос.
В декабре 2023 года посол Уганды в России Мозес Кизиге заявлял, что угандийский кофе занимает на российском рынке долю в 5%.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС