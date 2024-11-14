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Биржевые цены на арабику обновили рекорд за 13 лет
Биржевые цены на арабику обновили рекорд за 13 лет - 14.11.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику обновили рекорд за 13 лет
Биржевые цены на кофе арабика в четверг вновь достигли самых высоких отметок чуть более чем за 13 лет после некоторого отката в прошлом месяце, свидетельствуют... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:22+0300
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арабика
биржевые торги
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в четверг вновь достигли самых высоких отметок чуть более чем за 13 лет после некоторого отката в прошлом месяце, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.13 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 1,03%, до 2,74 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до 2,752 доллара за фунт, или почти 6 067 долларов за тонну - это самое высокое значение с сентября 2011 года. В октябре стоимость уменьшилась на 9,6%, а с начала ноября поднялась уже более чем на 11%. Цена росла ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, и в сентябре стоимость арабики достигла 6 тысяч долларов за тонну впервые с сентября 2011 года. Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
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арабика, биржевые торги
Биржевые цены на арабику обновили рекорд за 13 лет
Биржевые цены на кофе арабика обновили максимум за 13 лет
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в четверг вновь достигли самых высоких отметок чуть более чем за 13 лет после некоторого отката в прошлом месяце, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.13 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 1,03%, до 2,74 доллара за фунт.
Ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до 2,752 доллара за фунт, или почти 6 067 долларов за тонну - это самое высокое значение с сентября 2011 года.
Уганда планирует увеличить поставки кофе в Россию
В октябре стоимость уменьшилась на 9,6%, а с начала ноября поднялась уже более чем на 11%. Цена росла ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, и в сентябре стоимость арабики достигла 6 тысяч долларов за тонну впервые с сентября 2011 года.
Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.