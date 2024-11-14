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Оверчук рассказал о возможных контактах России и США на АТЭС

Оверчук рассказал о возможных контактах России и США на АТЭС - 14.11.2024, ПРАЙМ

Оверчук рассказал о возможных контактах России и США на АТЭС

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:12+0300

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россия

сша

алексей оверчук

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ЛИМА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите АТЭС. "Как говорит (президент РФ) Владимир Владимирович Путин, мы же не отказываемся от контактов. Мы не были инициаторами санкций против кого-либо, поэтому мы всегда готовы к контактам", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос журналистов. Саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) пройдёт 15-16 ноября в Лиме Перу. По поручению президента РФ российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

https://1prime.ru/20241107/putin-852679759.html

сша

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россия, сша, алексей оверчук