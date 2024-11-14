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ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий

ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий - 14.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий

Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий, сообщает регулятор. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T19:14+0300

2024-11-14T19:14+0300

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экономика

банки

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий, сообщает регулятор. "Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) право обратиться в Банк России с ходатайством об увеличении максимально возможных лимитов безотзывных кредитных линий (БКЛ). Это сделано в рамках ранее анонсированного расширения возможности СЗКО использовать БКЛ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - сообщается на сайте Центробанка. Отмечается, что при увеличении максимально возможного лимита БКЛ СЗКО должны будут внести дополнительную плату.

https://1prime.ru/20241114/rezervy-852822787.html

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