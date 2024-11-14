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ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий
ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий
Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий, сообщает регулятор. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:14+0300
2024-11-14T19:14+0300
2024-11-14T19:15+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий, сообщает регулятор. "Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) право обратиться в Банк России с ходатайством об увеличении максимально возможных лимитов безотзывных кредитных линий (БКЛ). Это сделано в рамках ранее анонсированного расширения возможности СЗКО использовать БКЛ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - сообщается на сайте Центробанка. Отмечается, что при увеличении максимально возможного лимита БКЛ СЗКО должны будут внести дополнительную плату.
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банки
ЦБ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий
ЦБ РФ разрешит крупным банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий, сообщает регулятор.
"Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) право обратиться в Банк России с ходатайством об увеличении максимально возможных лимитов безотзывных кредитных линий (БКЛ). Это сделано в рамках ранее анонсированного расширения возможности СЗКО использовать БКЛ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - сообщается на сайте Центробанка.
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
Отмечается, что при увеличении максимально возможного лимита БКЛ СЗКО должны будут внести дополнительную плату.