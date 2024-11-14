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Силуанов рассказал, где лучше всего использовать криптовалюту
Силуанов рассказал, где лучше всего использовать криптовалюту - 14.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, где лучше всего использовать криптовалюту
КРИПТОВАЛЮТА ВОЛАТИЛЬНА КАК СРЕДСТВО СБЕРЕЖЕНИЯ, НО ДЛЯ РАСЧЕТОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТО ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ - СИЛУАНОВ | 14.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. КРИПТОВАЛЮТА ВОЛАТИЛЬНА КАК СРЕДСТВО СБЕРЕЖЕНИЯ, НО ДЛЯ РАСЧЕТОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТО ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ - СИЛУАНОВ
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Криптовалюта, ВЭД, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, где лучше всего использовать криптовалюту
Силуанов: криптовалюта является хорошим инструментом в расчетах ВЭД