https://1prime.ru/20241114/lavrov-852810145.html

Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая

Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая - 14.11.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении КНР стала "остервенелой". | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T07:55+0300

2024-11-14T07:55+0300

2024-11-14T07:55+0300

сергей лавров

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении КНР стала "остервенелой". "Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - подчеркнул глава российской дипломатии.Лавров подчеркнул, что Китай обходит США на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, ВТО и Всемирный банк."Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - указал он в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким".Лавров полагает, задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - отметил он.Лавров обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".

https://1prime.ru/20241114/lavrov-852809726.html

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китай

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сергей лавров, сша, китай, мид рф