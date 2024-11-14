https://1prime.ru/20241114/lavrov-852810145.html
Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая
Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая - 14.11.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении КНР стала "остервенелой". | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T07:55+0300
2024-11-14T07:55+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении КНР стала "остервенелой". "Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - подчеркнул глава российской дипломатии.Лавров подчеркнул, что Китай обходит США на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, ВТО и Всемирный банк."Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - указал он в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким".Лавров полагает, задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - отметил он.Лавров обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".
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сергей лавров, сша, китай, мид рф
Сергей Лавров, США, КИТАЙ, МИД РФ
Лавров рассказал о причине "остервенения" США в отношении Китая
Лавров: у США "остервенение" в отношении Китая, потому что он их уверенно обходит
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении КНР стала "остервенелой".
"Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - подчеркнул глава российской дипломатии.
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Лавров подчеркнул, что Китай обходит США на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, ВТО и Всемирный банк.
"Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - указал он в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким".
Лавров полагает, задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
"Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - отметил он.
Лавров обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".