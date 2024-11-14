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Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией

Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией - 14.11.2024, ПРАЙМ

Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией

Если Россия или Белоруссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил изданию Wirtualna Polska генерал Томаш Пиотровский. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T17:01+0300

2024-11-14T17:01+0300

2024-11-14T17:04+0300

политика

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Если Россия или Белоруссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил изданию Wirtualna Polska генерал Томаш Пиотровский."Если мы сталкиваемся с хищническими намерениями или если мы приходим к выводу, что кто-то действует нам во вред, наша дипломатия использует все свои инструменты, если они не срабатывают, направляет соответствующую ноту, и мы оказываемся в состоянии войны", — заявил собеседник издания.По словам Пиотровского, никто не объявит войну напрямую, но противник будет делать все возможное, чтобы ущемить интересы Польши, не перешагивая "порога войны". Тем не менее, началом волны может послужить "нарушение противником границы с преднамеренным и легко определяемым намерением нанесения ущерба инфраструктуре или убийства польских граждан". Ко всему прочему, в случае начала боевых действия Польша станет логистической базой НАТО.Для укрепления обороноспособности Польши важно иметь оперативную связь с союзниками и ясно определить, что подразумевается под "красными линиями". В случае нарушения "красных линий" Польша должна дать пропорциональный и адекватный ответ для защиты своих интересов, добавил он.Генерал также отметил, что воздушное пространство Польши уже неоднократно нарушалось ракетами, вертолетами и воздушными шарами, прилетающими с территории Белоруссии.Пиотровский призвал польские власти быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своей территории.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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