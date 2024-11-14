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Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией
Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией - 14.11.2024, ПРАЙМ
Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией
Если Россия или Белоруссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил изданию Wirtualna Polska генерал Томаш Пиотровский. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T17:01+0300
2024-11-14T17:04+0300
политика
польша
россия
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Если Россия или Белоруссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил изданию Wirtualna Polska генерал Томаш Пиотровский."Если мы сталкиваемся с хищническими намерениями или если мы приходим к выводу, что кто-то действует нам во вред, наша дипломатия использует все свои инструменты, если они не срабатывают, направляет соответствующую ноту, и мы оказываемся в состоянии войны", — заявил собеседник издания.По словам Пиотровского, никто не объявит войну напрямую, но противник будет делать все возможное, чтобы ущемить интересы Польши, не перешагивая "порога войны". Тем не менее, началом волны может послужить "нарушение противником границы с преднамеренным и легко определяемым намерением нанесения ущерба инфраструктуре или убийства польских граждан". Ко всему прочему, в случае начала боевых действия Польша станет логистической базой НАТО.Для укрепления обороноспособности Польши важно иметь оперативную связь с союзниками и ясно определить, что подразумевается под "красными линиями". В случае нарушения "красных линий" Польша должна дать пропорциональный и адекватный ответ для защиты своих интересов, добавил он.Генерал также отметил, что воздушное пространство Польши уже неоднократно нарушалось ракетами, вертолетами и воздушными шарами, прилетающими с территории Белоруссии.Пиотровский призвал польские власти быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своей территории.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, россия
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ
17:01 14.11.2024 (обновлено: 17:04 14.11.2024)
 
Польский генерал описал сценарий начала войны с Россией

Генерал Пиотровский: в случае войны Польша станет логистической базой НАТО

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Если Россия или Белоруссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил изданию Wirtualna Polska генерал Томаш Пиотровский.
"Если мы сталкиваемся с хищническими намерениями или если мы приходим к выводу, что кто-то действует нам во вред, наша дипломатия использует все свои инструменты, если они не срабатывают, направляет соответствующую ноту, и мы оказываемся в состоянии войны", — заявил собеседник издания.
По словам Пиотровского, никто не объявит войну напрямую, но противник будет делать все возможное, чтобы ущемить интересы Польши, не перешагивая "порога войны". Тем не менее, началом волны может послужить "нарушение противником границы с преднамеренным и легко определяемым намерением нанесения ущерба инфраструктуре или убийства польских граждан". Ко всему прочему, в случае начала боевых действия Польша станет логистической базой НАТО.
Для укрепления обороноспособности Польши важно иметь оперативную связь с союзниками и ясно определить, что подразумевается под "красными линиями". В случае нарушения "красных линий" Польша должна дать пропорциональный и адекватный ответ для защиты своих интересов, добавил он.
Генерал также отметил, что воздушное пространство Польши уже неоднократно нарушалось ракетами, вертолетами и воздушными шарами, прилетающими с территории Белоруссии.
Пиотровский призвал польские власти быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своей территории.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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