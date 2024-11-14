https://1prime.ru/20241114/lukashenko-852818495.html

"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии

"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии

Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:50+0300

2024-11-14T13:50+0300

2024-11-14T13:50+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - цитирует президента государственное агентство Белта.Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, а сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов будет проходить с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года.

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белоруссия, александр лукашенко