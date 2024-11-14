Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241114/lukashenko-852818495.html
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии
Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:50+0300
2024-11-14T13:50+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/22/840992216_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccaccda84eab3dbc9c184dab9908f079.jpg
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - цитирует президента государственное агентство Белта.Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, а сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов будет проходить с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года.
https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852663372.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/22/840992216_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56649f310bca80020facc2fda185a933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, александр лукашенко
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
13:50 14.11.2024
 
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии пока не готовы к женщине-президенту

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - цитирует президента государственное агентство Белта.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, а сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов будет проходить с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
7 ноября, 13:02
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала