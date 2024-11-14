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"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии
Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:50+0300
2024-11-14T13:50+0300
2024-11-14T13:50+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - цитирует президента государственное агентство Белта.Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, а сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов будет проходить с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года.
https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852663372.html
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белоруссия, александр лукашенко
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
"Не дай бог". Лукашенко высказался о женщине-президенте Белоруссии
Лукашенко: в Белоруссии пока не готовы к женщине-президенту
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия в настоящее время не готова иметь женщину-президента, так как это крайне тяжелая работа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - цитирует президента государственное агентство Белта.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, а сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов будет проходить с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года.
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