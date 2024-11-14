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Участники сделки ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи на 720 тысяч б/c

Участники сделки ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи на 720 тысяч б/c - 14.11.2024, ПРАЙМ

Участники сделки ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи на 720 тысяч б/c

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в октябре снизили нефтедобычу на 330 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 34,2 миллиона баррелей в сутки, | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:07+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в октябре снизили нефтедобычу на 330 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 34,2 миллиона баррелей в сутки, но все равно превысили целевые уровни на 720 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "Предложение со стороны 18 стран ОПЕК+, на которые распространяются квоты, снизилось на 330 тысяч баррелей в сутки за месяц, до 34,2 миллиона баррелей в сутки, но все равно на 720 тысяч баррелей в сутки превысило предполагаемый целевой уровень в 33,48 миллиона баррелей в сутки, включая дополнительные ограничения, обещанные Ираком, Россией и Казахстаном", - говорится в докладе по итогам октября. Добыча же всех стран ОПЕК+ выросла на 25 тысяч баррелей в сутки, до 41,02 миллиона за счет восстановления добычи в Ливии. При этом добыча 12 членов ОПЕК выросла на 210 тысяч баррелей в сутки, до 26,97 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне ОПЕК она снизилась на 190 тысяч баррелей в сутки, до 14,05 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять со следующего года. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В октябре Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 95 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 265 тысяч, Россия - на 10 тысяч. В начале ноября в правительстве РФ сообщили, что Россия и Казахстан представят ОПЕК обновленные графики по компенсации сверхдобычи.

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