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В МЭА заявили о превышении уровня нефтедобычи Россия в ОПЕК+ - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В МЭА заявили о превышении уровня нефтедобычи Россия в ОПЕК+
В МЭА заявили о превышении уровня нефтедобычи Россия в ОПЕК+ - 14.11.2024, ПРАЙМ
В МЭА заявили о превышении уровня нефтедобычи Россия в ОПЕК+
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре увеличила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,2 миллиона баррелей в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:08+0300
2024-11-14T12:09+0300
россия
опек
мэа
нефтедобыча
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре увеличила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,2 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 230 тысяч баррелей в сутки, следует из доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России выросла до 9,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку рост экспорта компенсировал сокращение объемов переработки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в сентябре добыча нефти в России составляла 9,15 миллиона баррелей в сутки. По расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в октябре был на уровне 8,97 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 230 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России составил 10,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца следующего года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с 2025 года. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, опек, мэа, нефтедобыча
РОССИЯ, ОПЕК, МЭА, нефтедобыча
12:08 14.11.2024 (обновлено: 12:09 14.11.2024)
 
В МЭА заявили о превышении уровня нефтедобычи Россия в ОПЕК+

МЭА: Россия в октябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 230 тыс б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре увеличила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,2 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 230 тысяч баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
"Добыча сырой нефти в России выросла до 9,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку рост экспорта компенсировал сокращение объемов переработки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в сентябре добыча нефти в России составляла 9,15 миллиона баррелей в сутки.
По расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в октябре был на уровне 8,97 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 230 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России составил 10,6 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Участники сделки ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи на 720 тысяч б/c
12:07
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца следующего года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с 2025 года.
Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
 
РОССИЯОПЕКМЭАнефтедобыча
 
 
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