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"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ
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"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году
"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году
Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года увеличила добычу угля на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,961 миллиона тонн, выпуск стали | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:05+0300
2024-11-14T14:13+0300
россия
мечел
сталь
уголь
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года увеличила добычу угля на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,961 миллиона тонн, выпуск стали при этом уменьшился на 5%, до 2,507 миллиона тонн, следует из сообщения компании.Выплавка чугуна также сократилась на 5%, до 2,254 миллиона тонн.
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россия, мечел, сталь, уголь
РОССИЯ, МЕЧЕЛ, сталь, уголь
14:05 14.11.2024 (обновлено: 14:13 14.11.2024)
 
"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году

"Мечел" в 2024 году нарастил добыч угля и снизил выпуск стали

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский металлургический комбинат (ЧМК)
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года увеличила добычу угля на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,961 миллиона тонн, выпуск стали при этом уменьшился на 5%, до 2,507 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Выплавка чугуна также сократилась на 5%, до 2,254 миллиона тонн.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ
30 сентября, 18:53
 
РОССИЯМЕЧЕЛстальуголь
 
 
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