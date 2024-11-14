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"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году

"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Мечел" отчитался о добычи угля и выпуске стали в 2024 году

Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года увеличила добычу угля на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,961 миллиона тонн, выпуск стали | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:05+0300

2024-11-14T14:05+0300

2024-11-14T14:13+0300

россия

мечел

сталь

уголь

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года увеличила добычу угля на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,961 миллиона тонн, выпуск стали при этом уменьшился на 5%, до 2,507 миллиона тонн, следует из сообщения компании.Выплавка чугуна также сократилась на 5%, до 2,254 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240930/mechel-851873769.html

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россия, мечел, сталь, уголь