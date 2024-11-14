https://1prime.ru/20241114/mestorozhdeniya-852812942.html
Роснедра выставили на торги месторождение титана и ванадия
Роснедра выставили на торги месторождение титана и ванадия - 14.11.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение титана и ванадия
Роснедра выставили на торги месторождение "Копанское" в Челябинской области с запасами железной руды, а также титана и ванадия, со стартовым платежом в 1,24... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T10:51+0300
2024-11-14T10:51+0300
2024-11-14T10:51+0300
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роснедра
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение "Копанское" в Челябинской области с запасами железной руды, а также титана и ванадия, со стартовым платежом в 1,24 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 29 ноября, а сам аукцион намечен на 28 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 1,2 квадратного километра. Забалансовые запасы железных руд составляют 102,98 миллиона тонн при среднем содержании полезного компонента 36,5%. Помимо этого, забалансовые запасы диоксида титана оцениваются в 7,84 миллиона тонн при среднем содержании полезного компонента в 7,62%, а пентоксида ванадия - в 339 тысяч тонн при среднем содержании полезного компонента в 0,33%, следует из приложения к приказу Уралнедр. Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
https://1prime.ru/20241112/rosnedra-852760139.html
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россия, роснедра
Роснедра выставили на торги месторождение титана и ванадия
ГИС: Роснедра выставили на торги месторождение "Копанское" в Челябинской области
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение "Копанское" в Челябинской области с запасами железной руды, а также титана и ванадия, со стартовым платежом в 1,24 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 29 ноября, а сам аукцион намечен на 28 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 1,2 квадратного километра.
Забалансовые запасы железных руд составляют 102,98 миллиона тонн при среднем содержании полезного компонента 36,5%. Помимо этого, забалансовые запасы диоксида титана оцениваются в 7,84 миллиона тонн при среднем содержании полезного компонента в 7,62%, а пентоксида ванадия - в 339 тысяч тонн при среднем содержании полезного компонента в 0,33%, следует из приложения к приказу Уралнедр.
Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье